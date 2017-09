En début de mercato, personne n’aurait imaginé que le Paris Saint-Germain aurait fait aussi mal à la concurrence européenne. En arrachant Neymar au FC Barcelone et en récupérant Kylian Mbappé au nez et à la barbe du Real Madrid, la formation francilienne a frappé très fort sur le mercato estival mettant à genoux deux des plus grands clubs continentaux. Pourtant, personne n’imaginait que le PSG allait autant se renforcer en attaque d’autant que d’autres postes semblaient prioritaires.

C’était notamment le cas du milieu de terrain. Avec un Thiago Motta vieillissant et qui a mis du temps à prolonger, un Marco Verratti qui stagne quelque peu, un Blaise Matuidi parti à la Juventus Turin et un Grzegorz Krychowiak qui n’est plus que l’ombre de celui qui était à Séville, le PSG devait aussi recruter à ce niveau. Pourtant, malgré des approches concrètes, le club parisien s’est soit heurté aux réalités de leurs finances (surtout les limites du fair-play financier) ou aux clubs vendeurs qui ne souhaitaient pas négocier à la baisse leurs prétentions.

Unai Emery a tenté N’zonzi

Pourtant, il y a avait du beau monde dans la short-list d’Unai Emery, l’entraîneur basque du club huitième de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Fabinho, le milieu de terrain de Monaco, a longtemps pensé rejoindre Neymar dans la capitale, mais après les investissements de cet été, le PSG ne pouvait pas donner à Monaco ce que le club princier souhaitait (60M€). Antero Henrique a bien pensé à lever la clause de Danilo Pereira (45M€), mais une nouvelle fois cela était compliqué.

Jusqu’au 31 août, Unai Emery a pensé à ce qu’il pourrait faire pour attirer ce milieu qui lui manque, il a même réfléchi à regarder les joueurs qu’il connaît. Ainsi, Estadio Deportivo révèle ce lundi que le technicien basque a tenté de convaincre Steven N’zonzi, le milieu de terrain français du FC Séville de le rejoindre. Aucune offre concrète n’est arrivée sur le bureau des dirigeants andalous, mais l’intérêt était là. Le Français, qui avait des envies d’ailleurs, était aussi pisté par la Juventus Turin en tout début de mercato, mais il connaissait son prix : 40 millions d’euros, soit le prix de sa clause. Espérons que l’absence d’un autre milieu de terrain n’empêche pas Emery d’atteindre ses objectifs cette saison.