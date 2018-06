L’arrivée de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain pourrait faire des victimes. Le technicien allemand mise souvent en effet sur la jeunesse. Récemment, Thiago Silva et Dani Alves avouaient ainsi s’interroger sur les réelles intentions de Tuchel à leur égard. Suffisant pour que l’un des deux protagonistes prennent la poudre d’escampette cet été ? A en croire les informations de As ce dimanche, Daniel Alves posséderait une porte de sortie.

Le latéral droit brésilien aurait ainsi été proposé au Séville FC. Victime d’une grave blessure au genou droit lors de la finale de coupe de France face aux Herbiers (2-0), le joueur du PSG est encore sous contrat jusqu’en 2019. Mais à Séville, on rêverait de voir Alves rentrer au bercail cet été. En effet, le défenseur âgé de 35 ans a évolué à Séville entre 2003 et 2008 et avait rallié le FC Barcelone pour 40 millions d’euros.

Fraîchement intronisé nouvel entraîneur du club andalou, Pablo Machin souhaiterait une doublure à droite pour soulager Jesus Navas. Mais la grave blessure de l’international brésilien qui n’a toujours pas été opéré, et dont l’indisponibilité est estimée à 6 mois, pourrait freiner les ardeurs espagnoles dans ce dossier. Si Dani Alves envisage plutôt son avenir à Paris, une proposition en provenance de Séville chamboulerait-elle ses plans ? Affaire à suivre...