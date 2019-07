Clément Grenier avait beaucoup de choses pour être le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais. Pourtant en 2017, le milieu offensif était prêté du côté de l’AS Roma avant d’être vendu quelque temps plus tard à Rennes. Et si Clément Grenier retrouvait son club formateur cet été ? C’est une idée à ne pas exclure selon les informations du Progrès en ce lundi matin. Le natif d’Annonay a connu Juninho lors de ses débuts professionnels en 2009.

Le Brésilien apprécie d’ailleurs beaucoup les qualités de Grenier, notamment sur les coups de pied arrêtés, lui qui en est spécialiste, comme tout le monde s’en rappelle. Selon le quotidien régional, son nom circule en ce moment à l’OL, d’autant qu’il pourrait parfaitement s’intégrer dans le 4-3-3 imaginé par Sylvinho. Cette hypothèse prendrait probablement forme en cas de départ du capitaine rhodanien Nabil Fekir, à qui il reste un an dans son contrat.

Celui qui a occupé tous les postes à Rennes au milieu de terrain et à qui il reste deux années de contrat en Ille-et-Vilaine serait très emballé par un retour et qu’il serait ultra-motivé afin de réécrire l’histoire avec l’Olympique Lyonnais. Toujours d’après les informations du Progrès, aucune tractation n’est en cours, mais cela ne pourrait plus tarder. Et un éventuel come-back pourrait aussi faire du bien concernant la rotation au milieu où l’OL a déjà vu arriver Jean Lucas et Thiago Mendes.

