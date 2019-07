Thiago Mendes (27 ans) affichait un visage radieux en conférence de presse. Le milieu de terrain brésilien est donc devenu la troisième recrue estivale de l’Olympique Lyonnais. Après deux saisons à Lille, le natif de Sao Luis a paraphé un contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OL. Un transfert qui rapportera au LOSC la bagatelle de 26,5 millions d’euros bonus compris. Un des principaux protagonistes de l’excellente saison lilloise, l’intéressé n’a pas caché sa joie de relever un challenge sportif si ambitieux.

Mendes le concède volontiers, il souhaite profiter de son passage à Lyon pour garnir son CV avec des titres. « Je suis très content d’être un Gone, très heureux de revêtir ce maillot. J’espère vraiment apporter de la joie à ce public. Je ferai de mon mieux et j’espère qu’on, va remporter plein de titres, » a confié l’ancien Lillois déterminé à s’imposer sous le maillot lyonnais. Après un exercice des plus accomplis dans le Nord, Thiago Mendes a exposé son envie de découvrir l’environnement d’un grand club aux ambitions continentales affirmées.

Thiago Mendes veut régaler le public lyonnais

« Tout joueur rêve de jouer dans une grande équipe et je peux vous assurer que l’OL est une des meilleures équipes du monde pour moi. Je donnerai le meilleur pour l’OL, » révèle ainsi le milieu de terrain. Deux ans après avoir découvert la Ligue 1 avec Lille, et quelques mois après avoir été sollicitée par le Paris Saint-Germain, la nouvelle recrue rhodanienne a révélé les raisons qui l’ont poussé à rallier l’Olympique Lyonnais. L’occasion également pour le principal protagoniste d’adresser un message aux observateurs. Ce dernier souhaite s’intégrer rapidement au sein du collectif rhodanien, sans pour autant revendiquer quoique ce soit.

« Juninho et Sylvinho m’ont parlé de leur projet, j’ai adhéré à ce projet avec ma famille aussi, je vais tout faire pour rendre heureux le public, et le club qui a cru en moi. Je n’ai jamais travaillé avec Sylvinho. Je suis là pour l’aider du mieux possible. Je suis à la disposition du coach, je pourrai démarrer où il le voudra. J’ai cette faculté à pouvoir m’adapter partout sur le terrain, je dois m’améliorer dans tous les domaines, je suis là pour apprendre, et j’espère apprendre beaucoup, et poursuivre ma progression, » a commenté Mendes. Interrogé sur le prix important de son transfert, l’ancien joueur de Sao Paulo sait qu’il devra répondre aux attentes mais ne s’est pas montré obsédé par les montants évoqués par son président Jean-Michel Aulas. « Je sens que j’ai beaucoup de responsabilités, cela a été difficile d’en arriver là, de finaliser les négociations. La vérité est sur le terrain, pour montrer ce que je vaux. » Les supporters de l’Olympique Lyonnais s’en frottent déjà les mains...

