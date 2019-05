Déjà bien secoué par une fin de saison très compliquée, le Paris Saint-Germain se serait bien passé des déclarations de Kylian Mbappé. Car si la majorité des médias français ont interprété les dires du numéro 7 comme une volonté, non pas de quitter la capitale, mais de pousser le PSG à élever son niveau, nos confrères espagnols voient les choses différemment. En clair, pour eux, Mbappé n’est plus sûr de rester chez les champions de France, malgré ses déclarations post PSG-MU.

Alors, depuis plusieurs jours maintenant, les Unes se multiplient sur un retour de flamme du Real Madrid. Les Merengues resteraient prudents, mais seraient quand même prêts à sauter sur l’occasion. Et ce n’est pas tout puisqu’ils vont même jusqu’à affirmer qu’un potentiel départ de Neymar est à nouveau possible. Info ou intox ? Pour le moment, difficile d’y voir très clair. Il convient toutefois de rappeler que le PSG a récemment affirmé qu’il n’avait aucune intention de laisser filer Mbappé.

« Dans le foot, tout peut arriver »

« Des liens très forts unissent le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé depuis deux ans et l’histoire commune se poursuivra la saison prochaine ». Cependant, Thomas Tuchel vient peut-être de lancer un pavé dans la mare. Désireux malgré tout de conserver son duo d’attaquant, l’entraîneur allemand a avoué qu’il ne pouvait pas garantir à 100% que Mbappé et Neymar resteront bien au PSG cet été. « Nous sommes dans le football. Je dis oui maintenant, si vous demandez à l’entraîneur. C’est ce que je veux. Mais dans le foot, tout peut arriver », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je suis attentif, je ne suis pas naïf. Si je dis oui ici, lors de cette conférence de presse... Le mercato est fou et beaucoup de clubs veulent faire des transferts. En tant que coach, je veux que les deux soient ici. Si ce n’est pas comme ça, on trouvera des solutions. » Des propos qui n’ont pas mis longtemps à se faire entendre de l’autre côté des Pyrénées, les deux quotidiens madrilènes les ayant déjà mis en Une.