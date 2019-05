Quelques instants après la diffusion des déclarations de Kylian Mbappé sur son avenir au Paris Saint-Germain, les réseaux sociaux ont très rapidement et parfaitement illustré l’impact à venir de ces propos chez nos voisins espagnols. Plus que jamais à l’affût concernant le mercato XXL qui s’annonce au Real Madrid, la presse madrilène n’en demandait pas tant à l’international tricolore. En effet, alors que les Unes des quotidiens locaux ne faisaient plus trop état de l’intérêt merengue pour la paire Mbappé-Neymar, les propos tenus par le numéro 7 du PSG ont inévitablement relancé la machine médiatique.

Les deux principaux journaux de la capitale ibère, AS et Marca, ne perdent ainsi pas une miette des nouvelles révélations sorties en France et l’ensemble des médias espagnols en général traquent tout signe pouvant faire espérer une possible arrivée de l’autre côté des Pyrénées. Récemment invité d’une émission radio, Unai Emery n’a également pas échappé aux questions sur le natif de Bondy, l’occasion pour l’ancien coach des Rouge-et-Bleu de rappeler que lui et son ancienne direction avaient dû s’employer pour éviter un départ au Real Madrid durant l’été 2017.

Le Real Madrid prêt à sauter sur l’occasion

Entre temps, le club huit fois champion de France a quelque peu surpris tout son monde hier soir. Silencieux depuis la débâcle de Manchester, l’état major du PSG a cette fois-ci réagi quelques heures seulement après ces propos pour rappeler à tout le monde qu’il ne comptait pas se séparer de son joyau. « Des liens très forts unissent le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé depuis deux ans et l’histoire commune se poursuivra la saison prochaine », pouvait-on ainsi lire dans le communiqué publié par Paris sur ses réseaux sociaux. Une mise au point pas franchement suffisante pour mettre un terme aux rumeurs.

Marca indique en substance que le flou règne encore beaucoup trop autour du joueur pour que le Real Madrid se permette de clore ce dossier dès à présent. La volonté de la Casa Blanca est clairement de ne pas se brouiller avec le PSG, mais d’attendre le moment opportun pour avancer ses pions. En clair, si la tendance actuelle change et que Mbappé souhaite partir, les Merengues seront au rendez-vous. Un montant oscillant entre 250 M€ et 300 M€ est même déjà réservé à ce dossier au cas où. Pour le moment, Madrid se contente d’observer. Paris est prévenu.