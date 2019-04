Véritable sensation de cette édition 2018-2019 de la Ligue des Champions, l’Ajax Amsterdam entend effectuer un nouvel exploit. Bien que battus 2-1 lors du match aller par le Real Madrid, les Godenzonen ont totalement retourné la tendance à l’Estadio Santiago Barnabéu. Avec une victoire 4-1, le club néerlandais a obtenu son billet pour les quarts de finale. Le tirage au sort lui a réservé la Juventus. Les Turinois ont également dû batailler pour atteindre ce stade de la compétition. Après une défaite 2-0 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, les Bianconeri se sont rattrapés à domicile avec un succès 3-0.

Si cette affiche est prometteuse (à suivre à partir de 20h sur notre live commenté), plusieurs éléments ne pourront pas participer à cette rencontre. Victime d’une blessure musculaire, Hassane Bandé est forfait tandis que Noussair Mazraoui est suspendu du côté des Lanciers. Pour la Juventus, Martin Cáceres (cuisse), Emre Can (cheville), et Giorgio Chiellini (blessure musculaire) sont sur le flanc. Touchés, Cristiano Ronaldo et Douglas Costa étaient incertains, mais ont réussi à retrouver la pleine possession de leur moyen à temps pour être intégrés au groupe turinois.

Cristiano Ronaldo titulaire ?

A domicile, l’Ajax Amsterdam devrait s’organiser dans son traditionnel 4-3-3 avec André Onana dans les buts. Le gardien camerounais verrait Matthijs de Ligt et Daley Blind prendre place dans l’axe de la défense. Joël Veltman et Nicolas Tagliafico prendraient quant à eux les couloirs. Le double pivot constitué de Frenkie de Jong et Lasse Schöne devrait logiquement être aligné avec Donny Van de Beek libre de tout mouvement un cran plus haut. La pointe de l’attaque serait assurée par Dusan Tadic alors que David Neres et Hakim Ziyech joueraient sur les ailes.

La Juventus de Massimiliano Allegri devrait s’organiser dans un 4-3-3 avec logiquement Wojciech Szczęsny dans les cages. Leonardo Bonucci et Daniele Rugani seraient associés dans l’axe de la défense. Alex Sandro et Joao Cancelo occuperaient les postes de latéraux. Placé en sentinelle, Miralem Pjanic devrait être accompagné par Rodrigo Betancur et Blaise Matuidi dans l’axe du terrain. Federico Bernardeschi évoluerait en tant qu’ailier droit. Normalement rétabli, Cristiano Ronaldo pourrait débuter en attaque, à gauche, avec Mario Mandzukic en pointe.