Outre les rencontres des deux clubs français : l’OL contre le RB Leipzig et Lille contre Chelsea, un choc se joue en Ligue des Champions ce mercredi. En effet, l’Inter Milan d’Antonio Conte, invaincu en Serie A, mais qui a commencé par un nul sur la pelouse du Slavia Prague, se déplace en Espagne, du côté de la Catalogne, pour affronter le FC Barcelone d’Ernesto Valverde (rencontre à suivre sur notre live commenté). L’année passée déjà les deux formations s’étaient rencontrées en phase de poules.

Au Camp Nou, les Blaugranas l’avaient emporté sur le score de deux buts à zéro, mais, à San Siro, les Intéristes avaient arraché un match nul dans les ultimes minutes grâce à un sublime but de Mauro Icardi, aujourd’hui au Paris SG. Les deux buteurs de l’époque (Malcom et l’Argentin) ne sont plus dans les effectifs des deux écuries et on attend donc un peu de spectacle même si le début de saison des Catalans laisse un peu à désirer en termes de résultats et de spectacle.

Conte, la vie sans Lukaku

Pour cette belle confrontation, Ernesto Valverde ne pourra pas compter sur Jordi Alba et Samuel Umtiti tous deux blessés. Le technicien espagnol devrait toutefois resté fidèle au 4-3-3 blaugrana. Ter Stegen sera bien entendu dans les buts et surtout protégé par une ligne de quatre composée de Lenglet et Piqué dans l’axe et de Nelson Semedo et Junior Firpo sur les côtés. Au milieu et en attaque ce sera du classique avec les titularisations de Busquets, De Jong et Arthur dans l’entrejeu et de Messi, Suarez et Griezmann aux avant-postes.

Pour les Transalpins, du classique à la Conte aussi avec une défense à trois composée de Skriniar, De Vrij et Godin devant Handanovic. Une ligne de cinq devant eux avec Asamoha et D’Ambrosio en tant que piston et Sensi, Brozovic et Barella. Devant, Antonio Conte sera privé de son buteur Romelu Lukaku, blessé, mais pourra en revanche disposer d’Alexis Sanchez, débarqué en prêt de Manchester United, et de son Argentin Lautaro Martinez.

