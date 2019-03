Après l’élimination du Paris Saint-Germain contre Manchester United la semaine passée (2-0, 1-3), il ne reste que deux représentants français en coupe d’Europe. Rennes, qui l’a emporté à l’aller par trois buts à un, jouera sa place en quart de finale de la Ligue Europa à Londres contre Arsenal. Mais, ce mercredi soir, c’est l’Olympique Lyonnais qui jouera sa place dans les quarts de finale de la Ligue des Champions. Lors de la rencontre aller, les Lyonnais avaient réussi à préserver un très beau 0-0 sur sa pelouse contre le FC Barcelone.

Les hommes de Bruno Genesio joueront donc leur carte en Catalogne, au Camp Nou. Mais rien ne sera facile, en effet, au match aller, les Rhodaniens avaient subi de nombreuses occasions et si leur cage est restée vierge, c’est autant du aux prouesses d’Anthony Lopes que de la maladresse de Luis Suarez et de ses petits compagnons de l’attaque. Mais, sur une rencontre, tout reste à jouer et il est probable que les Français auront des occasions de faire mal à une équipe en proie aux sautes de concentration ces derniers temps.

Vers une défense à trois ?

Côté Barça, Ernesto Valverde ne devrait pas déroger à ses principes. Il devrait articuler ses troupes en 4-3-3. Ter Stegen, probablement l’un des deux meilleurs gardiens du monde actuellement avec Oblak, sera dans les buts et protégés par Semedo, Piqué, Lenglet et Alba, pas de Samuel Umtiti donc. Au milieu, Rakitic, Busquets et Arthur devraient tenter de démarrer les offensives barcelonaises. En l’absence d’Ousmane Dembélé, c’est Coutinho qui devrait aider Messi et Suarez à affoler la défense rhodanienne.

Bruno Genesio, lui, pourrait opter pour une défense à trois, comme il l’a laissé entendre en conférence de presse. Devant Anthony Lopes, Marcelo, Denayer,

impérial à l’aller et Marçal pourrait composer cette ligne alors que Marcelo était annoncé incertain. Devant eux Leo Dubois, excellent lors de la première confrontation, et Mendy pourraient jouer le rôle de piston quand Ndombele et Tousart s’occuperont de l’axe. Nabil Fekir, qui n’a pas joué l’aller pour cause de suspension, retrouvera les terrains et sera en soutien de Memphis Depay et de Moussa Dembélé