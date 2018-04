Qui fera tomber le Real Madrid ? Double tenant du titre, le club de la capitale espagnole est l’équipe à abattre. Le Paris Saint-Germain (en 1/8ème de finale) puis la Juventus Turin (en 1/4 de finale) ne sont pas parvenus à faire plier les Merengues. Le Bayern Munich espère forcément réussir là où beaucoup ont échoué ces dernières saisons. D’autant que les Allemands auront des arguments à faire valoir et surtout une revanche à prendre eux qui avaient été éliminés l’an dernier par les Espagnols en quart de finale (victoire 1-2 à Munich, victoire 4-2 à Madrid). Un scénario que le Bayern Munich ne veut pas voir se reproduire. Pour cela, Jupp Heynckes compte envoyer l’artillerie lourde ce mercredi à l’Allianz Arena.

Son équipe devrait a priori évoluer dans un système en 4-3-3. Sven Ulreich prendra place dans les cages bavaroises, lui qui remplace Manuel Neuer (blessé) depuis des semaines maintenant. Pour résister aux attaques du Real Madrid, il pourra compter sur le soutien de sa charnière centrale composée du duo Mats Hummels-Jérôme Boateng. Joshua Kimmich et Rafinha, même si certains médias parlent plutôt de Juan Bernat, seront chargés d’occuper les couloirs. Dans l’entrejeu, Javi Martinez devrait être positionné en sentinelle. Thiago Alcantara et James Rodriguez, qui aura à cœur de briller face à son ancien club, seront un cran au-dessus.

Des incertitudes du côté du Bayern Munich comme du Real Madrid

Enfin, des incertitudes demeurent en attaque au sujet de l’identité des deux joueurs qui vont accompagner Robert Lewandowski, seul en pointe. Thomas Müller (à droite) et Arjen Robben (à gauche) sont pressentis pour débuter. Mais Jupp Heynckes pourrait aussi placer Robben à droite, Franck Ribéry à gauche et mettre Müller au milieu à la place de Thiago Alcantara. En face, Zinedine Zidane devrait opter pour un 4-4-2, même si certains médias évoquent plutôt un 4-3-3. L’indéboulonnable Keylor Navas sera présent dès le coup d’envoi. Devant lui, c’est la défense type du Real Madrid qui devrait débuter. Une défense composée de Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane et Marcelo.

Au milieu de terrain, le trio Casemiro-Luka Modric-Toni Kroos sera de la partie. Isco devrait être positionné derrière le duo Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison avec 15 réalisations, et Karim Benzema. Toutefois, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’est pas assuré de débuter la rencontre. AS explique que Zidane hésiterait entre lui et Lucas Vazquez, qui apporte plus d’équilibre et qui n’hésite pas à faire le travail défensif. Dans ce cas-là, Zizou opterait pour un 4-3-3 avec Vazquez à droite, Isco à gauche et CR7 en pointe. D’un côté comme de l’autre, il reste encore quelques incertitudes avant ce choc cinq étoiles, à suivre sur notre live commenté.