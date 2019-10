Troisième rendez-vous en Ligue des Champions pour l’Olympique Lyonnais mais le premier pour Rudi Garcia. Quelques jours après le match nul contre le Dijon FCO (0-0) en Ligue 1, les Gones affrontaient ce mercredi soir Benfica à Lisbonne pour son match de la 3e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Le technicien français allait donc diriger le club rhodanien pour la première fois sur la scène européenne. Après un nul et une victoire, l’OL avait pour but de s’imposer pour s’emparer de la tête de la poule G après le résultat entre le RB Leipzig et le Zenit juste avant (2-1). Pour aller chercher les trois points, Rudi Garcia optait pour un nouveau schéma tactique, le 4-4-2 à plat, avec Depay aux côtés de Dembélé devant. Côté lisboète, Bruno Lage sortait un 4-3-3. Seferovic était entouré par Rafa Silva et Cervi sur le plan offensif.

Devant leur public, les Aigles prenaient possession du ballon mais devaient faire face à un énorme pressing lyonnais. Du coup, les espaces se multipliaient et les locaux en profitaient. Oublié par la défense lyonnaise, Rafa Silva, servi dans la surface, fusillait Lopes pour débloquer la situation au bout de quatre minutes de jeu (1-0). Avec leur composition, les Gones tentaient de créer le danger par les couloirs, notamment avec Cornet, mais la défense portugaise restait en place. De leur côté, les joueurs de Bruno Lage arrivaient un peu trop facilement à approcher la surface lyonnaise. Malgré quelques situations chaudes, l’OL ne flanchait pas une seconde fois. À force de pousser, les visiteurs trouvaient un petit espace dans la surface. Mais devant le but et Vlachodimos, Cornet était contré de justesse par Grimaldo (30e). Les occasions n’étaient donc pas nombreuses, mais le SLB offrait un nouveau frisson à ses supporters.

Anthony Lopes plombe l’OL !

Sur un joli contre, le jeune Tavares servait depuis le côté droit Seferovic. Arrivé lancé, l’attaquant suisse ouvrait directement son pied mais sa belle tentative passait de peu au-dessus, alors que Lopes était totalement battu (37e). Au terme d’une première période compliquée, les Gones regagnaient les vestiaires avec un but de retard (0-1). Malgré ce score, Rudi Garcia conservait les mêmes joueurs pour la reprise. Comme avant la mi-temps, le couloir droit marchait un peu mieux côté lyonnais, avec Dubois et Cornet actifs. Mais le ballon n’arrivait pas souvent dans la surface lisboète. De l’autre côté, les Aigles avaient le même souci. Le public ne se régalait pas forcément, et chaque équipe essayait de faire la différence dans les derniers mètres. Après une frappe de Tousart contrée (56e), Cornet frôlait l’égalisation mais sa tentative déviée terminait sur la barre transversale (64e).

Mais après plusieurs opportunités, l’OL trouvait enfin le chemin des filets. Sur un caviar de Dubois, Depay se jetait au deuxième poteau pour marquer d’une volée de l’intérieur du pied et relancer cette rencontre (70e, 1-1). Meilleurs en deuxième période, les Gones étaient donc récompensés et essayaient même de marquer ce second but très important, mais l’attaquant néerlandais butait sur le portier adverse sur une nouvelle frappe (80e). L’OL n’était pas à l’abri d’un autre but lisboète. D’ailleurs, Pizzi voyait sa frappe terminer sur le poteau de Lopes sur l’action suivante (85e). On se dirigeait donc vers un match nul mais une boulette du gardien lyonnais changeait tout. Sur une relance à la main, Lopes donnait tout simplement le ballon à Pizzi, qui marquait dans le but vide à environ 30 mètres du but (86e, 2-1) ! Après une ultime tête de Marcelo (90e+3), l’arbitre sifflait la fin de ce match. L’OL s’inclinait donc en terres portugaises.

L’homme du match : Dias (7) le capitaine de Benfica s’est montré plus que précieux ce soir. Les offensives lyonnaises de la première période n’ont rien donné et il n’y a pas été pour rien. Une performance qui s’est illustrée par un sauvetage en contrant la lourde frappe de Tousart du visage (56e). Lors du second acte, la pression était sur son équipe et il n’a pas hésité à faire acte de présence face au club qui a essayé de le recruter l’année dernière, profitant également des maladresses du club de Rudi Garcia.

Benfica

Vlachodimos (5) : très peu de choses à faire pour lui en première période et pourtant, il y a des choses à en dire. Il est l’auteur d’un contrôle hasardeux et d’une relance totalement raté qui a fini en corner (22e) mais à l’inverse, il s’est montré très serein sur ses rares interventions aériennes. Il a été battu sur l’égalisation de Depay (70e) mais il a réalisé un premier arrêt important sur l’enroulée du Néerlandais qu’il sort d’une claquette (79e).

Tavares (5,5) : le tout jeune latéral droit n’a pas hésité à se montrer intelligent pour dégager les ballons devant les attaquants lyonnais en première période même s’il a manqué un peu d’impact dans les duels. Sur l’égalisation, c’est lui qui a lâché le marquage sur Depay qui n’a pas hésité à égaliser (70e), ce qui a affecté son efficacité sur la fin de match.

Dias (7) : voir ci-dessus

Ferro (6,5) : il a été aussi à l’aise que son compère de la défense central dans les 45 premières minutes du match. Il a réalisé beaucoup de dégagements sur les quelques incursions lyonnaises et a globalement remporté ses duels. Après avoir été dribblé par Cornet, il a su se reprendre pour contrer le tir de ce dernier qui a terminé sur la barre transversale (64e), tout comme face à Traoré qui se présentait dans la surface, mais qu’il a stoppé d’un tacle glissé réussi (74e).

Grimaldo (6,5) : le latéral gauche a réalisé un très bon début de match en tenant les attaquants lyonnais lors de leurs offensives bien souvent sur son côté, à l’image de son important sauvetage devant Cornet (30e). En seconde période, il aura été plus en difficulté face à ce même Cornet un peu plus remuant, mais cela ne la pas empêché de rester sur sa lancée du premier acte, et donc d’être efficace.

Fernandes (4,5) : il a été le moins en forme de son équipe. Des fautes, des pertes de balle et des duels quasiment tous perdus permettant aux Lyonnais de se relancer. Il a écopé d’un carton jaune après une grosse faute sur Dubois (59e). Une prestation à oublier puisqu’il a lui aussi subi dans la mauvaise période de son équipe en deuxième mi-temps.

Luis (4,5) : il a été moins en valeur que son coéquipier dans le milieu de terrain. Il n’a pas été assez en réussite dans ses duels au sol et ses pertes de balles, même si elles n’ont pas été nombreuses. Une performance qui s’est malheureusement confirmée pour son équipe qui a subi dans la deuxième période.

Gabriel (5,5) : il a eu du travail à faire au milieu de terrain. S’il a perdu quelques ballons, il a cependant remporté pas mal de ses duels et a été au cœur du jeu rapide affiché par son équipe pour aller vers l’avant. Lui n’a pas lâché son équipe même s’il a aussi été en difficulté sur les relances lyonnaises, mais aussi dans les duels.

Rafa (non noté) : très en jambes, il a très vite ouvert le score après avoir été totalement délaissé du marquage dans la surface (4e). Sur cette lancée, il a été l’auteur d’une frappe au-dessus (6e). Il s’est écroulé au sol et s’est tenu les adducteurs après un contact avec Aouar. Remplacé par Pizzi (20e - note : 6,5) qui n’a pas fait une grosse rentrée. Il a d’ailleurs écopé d’un carton jaune (41e). Dans le jeu, il s’est enfin montré en fin de match et ce n’est pas pour déplaire à son équipe. S’il a touché le poteau (85e), il a profité d’une très mauvaise relance de Lopes pour inscrire le second but des locaux (86e).

Seferovic (5,5) : une petite frayeur à noter pour lui après la faute de Marcelo (10e) où il s’est retrouvé au sol. Cependant, il a repris le jeu et s’est montré dangereux sur ses quelques frappes, mais ces dernières ont manqué le cadre (20e, 37e). Il lui aura manqué un but surtout lors de la deuxième période où il a été moins en vue. Remplacé par Carlos Vinicius (60e) qui n’a pas fait une bonne rentrée en perdant ses duels sur le peu de ballons qu’il a eu à jouer.

Cervi (6) : l’ailier a été passeur décisif pour l’ouverture du score de Rafa Silva (4e) malgré le grand nombre de défenseurs lyonnais sur lui. Ensuite, il s’est montré assez remuant et très présent dans les duels lui permettant d’être dangereux. Il a été un peu moins en vue, comme son équipe, lors du second acte, mais cela ne l’a pas empêché d’être important dans les phases offensives. Remplacé par De Tomas (77e) qui n’aura pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, le but venant du côté opposé sur l’une des rares occasions de Benfica en deuxième période.

OL

Lopes (2) : le gardien portugais a vécu une soirée cauchemardesque. Pas forcément sollicité, le capitaine du soir n’a pas fait le boulot sur les frappes cadrées lisboètes. Dès la 4e minute, il n’a pas réussi à s’imposer face à Rafa Silva, qui a ouvert le score pour le SLB. Derrière, il n’a pas pu vraiment se rattraper. Pire, il a tout simplement plombé son équipe en manquant sa relance. Pizzi en a profité pour offrir la victoire à son équipe (86e) ! Une soirée à vite oublier pour le portier portugais. Très vite.

Dubois (6) : qu’on se le dise, l’ancien joueur du FC Nantes a été le meilleur lyonnais ce soir. Si l’ouverture du score vient de son couloir, le latéral droit lyonnais a rapidement relevé la tête pour montrer un beau visage. Assez entreprenant sur son côté, le joueur de 25 ans a fait du bien, notamment grâce à ses montées et ses sauvetages, comme à la 25e minute. La preuve justement avec son caviar pour Depay, qui a pu égaliser (70e).

Marcelo (4,5) : le numéro 6 de l’OL n’a pas été très solide derrière, mais il n’a pas non plus raté son match. À cause de son carton jaune reçu pour un tacle par derrière sur Seferovic (10e), le Brésilien n’a pas pu faire preuve d’autorité par la suite. Il a donc dû anticiper lors de ses interventions, ce qui n’était pas forcément simple face aux attaquants du SLB.

Denayer (4) : encore présent en charnière centrale, le défenseur belge n’a pas été flamboyant. Le joueur de 24 ans a été un peu brouillon en charnière centrale, avec des interventions souvent manquées. Avec Marcelo à côté de lui, il a eu un peu moins de boulot. Sa copie n’a donc pas été parfaite.

Koné (3,5) : arrivé cet à l’OL, l’ancien joueur du LOSC a connu de nombreuses difficultés ce soir. Avec le jeu de Benfica qui penchait à droite, le latéral lyonnais a eu du travail, et il n’a pas été aidé par son coéquipier Terrier sur le plan défensif. Trop axial sur le but lisboète (4e), l n’a pas vraiment réussi à se positionner de la meilleure des manières. Offensivement, ses centres n’ont pas été très précis.

Cornet (5,5) : aligné côté droit, l’international ivoirien a tenté de marquer des points. Plutôt en jambes, le joueur de 23 ans a été l’un des éléments les plus dangereux dans les rangs lyonnais. S’il a été contré au dernier moment par Grimaldo sur sa frappe (30e), il est revenu à la charge, avec une autre frappe déviée sur la barre transversale (64e). Sur une autre occasion, c’est lui aussi qui a fait un festival dans son couloir (56e). Et défensivement, il a plutôt aidé Dubois. Remplacé par Traoré (66e), qui n’a pas su se montrer sur le côté.

Aouar (4) : plutôt à son aise samedi au Groupama Stadium contre Dijon, l’international Espoirs français a encore touché pas mal de ballons ce soir. S’il a plutôt été bon lors de ses sorties de balle, il a cependant eu plus de mal au niveau de l’impact et de l’agressivité. En fin de match, il a tenté sa chance mais n’a pas trouvé le cadre (82e). Remplacé par Reine-Adélaïde (88e).

Tousart (4) : placé dans l’entrejeu avec Aouar, le natif d’Aras a tenté de couper les transmissions entre les lignes. S’il a intercepté de nombreuses passes, il a cependant eu du mal à faire son travail jusqu’au bout. Après la pause, il aurait pu égaliser mais sa belle frappe a été sortie par Dias (56e). Son match n’a donc pas été grandiose mais il a tenté de faire de son mieux.

Terrier (2,5) : pour sa deuxième titularisation de la saison en C1, l’attaquant de 22 ans voulait enchaîner après sa belle performance contre le RB Leipzig (un but). Mais à Lisbonne, ce dernier a tout simplement sombré. Pas tranchant offensivement, le natif d’Armentières a eu du mal à revenir défendre pour aider son coéquipier Koné, à l’image de son placement sur le but du SLB (4e). Beaucoup de déchets et un placement limite : Martin Terrier a livré une bien mauvaise performance. Remplacé par Thiago Mendes (56e). Le milieu brésilien a apporté quelque chose en plus dans l’entrejeu lyonnais.

Dembélé (3,5) : placé en attaque aux côtés de Depay, l’ancien avant-centre du Celtic a eu vraiment du mal à exister. Auteur d’une faute sur Dias, le Français a rapidement écopé d’un avertissement rapide (26e). Gêné dans ses interventions, il n’a donc pas pu intervenir. Et sur le plan offensif, il a eu du mal à se démarquer pour recevoir le ballon. Une fois trouvé dans le dos de la défense, le joueur de 23 ans a finalement été signalé hors-jeu. Un match qui ne restera pas dans les annales.

Depay (5,5) : l’international néerlandais, pas très en vue dans cette rencontre, a tenté de se montrer en organisant les offensives lyonnaises puisqu’il a joué assez bas pour venir chercher le ballon. On ne l’a donc pas vu devant, sauf au bon moment. Sur un centre millimétré de Dubois, l’ancien joueur de Manchester United a surgi pour tromper la vigilance de Vlachodimos (70e). Sa deuxième frappe aurait pu finir au fond (79e). Malgré un match timide, il a donc fait le boulot avec ce but si précieux.