Ce mercredi soir, pour la troisième journée de la Ligue des Champions, l’Atlético Madrid a connu l’une de ses pires défaites en coupe d’Europe. En effet, les Colchoneros se sont fait atomiser par le BvB sur le score de quatre buts à zéro. Depuis l’arrivée de Diego Simeone, il y a sept ans, les Matelassiers n’avaient jamais perdu sur ce score et ça en dit long sur la soirée irréelle qu’ont pu vivre les Espagnols au Signal Iduna Park devant le mur jaune toujours aussi impressionnant.

« Le match était clair. Il faut féliciter notre rival, il a fait un match extraordinaire, basé sur sa vitesse et sa force. Ils ont été supérieurs, nous avons eu une bonne première période, rien ne s’est passé jusqu’à leur but, puis quand nous étions à peu près à 1-1, nous étions 2-0, quand nous étions près de 2-1, ils ont marqué le troisième ... Ils ont été très forts et ordonnés et je les félicite », a expliqué El Cholo après la confrontation avec Lucien Favre, dans un élan de fair-play à montrer partout.

« J’ai un plan clair en tête, je sais ce que je veux d’eux »

Bien que les deux équipes qui s’affrontaient hier en Allemagne devraient se qualifier assez aisément au vu de la faiblesse de l’AS Monaco et du Club Brugge, c’est bien la première position de ce groupe A qui se joue entre les deux formations. Pour cela, il y aura bien un match retour, mais cette fois ce sera au Pays de Cervantès (le mardi 6 novembre prochain). On saura alors si les Colchoneros pourront relever la tête et donc revenir dans la course à cette première position.

« Nous devons voir, il reste encore trois journées, notre objectif est de nous qualifier, car nous venons de vivre un coup dur comme l’année dernière lorsque nous étions en phase de groupes. Ils savent (ce que je veux d’eux, ndlr). Je ne commenterai pas ici. J’ai un plan clair en tête, je sais ce que je veux d’eux, et il reste encore beaucoup, beaucoup de matches », a ainsi indiqué l’Argentin quand il lui a été demandé ce qu’il attendait de ses joueurs. Le retour s’annonce bouillant.