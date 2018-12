C’est l’heure de vérité pour le PSG. Deux semaines après avoir réussi à battre Liverpool pour détenir son destin en main, le club français doit finir le travail dans l’ambiance très chaude du Marakana de Belgrade. Face à Etoile Rouge (une rencontre à suivre en live sur Foot Mercato), il n’y aura pas le droit à l’erreur car une défaite compromettrait largement ses chances de qualification pour les 8es de finale. En cas de match nul, il faudra réaliser des calculs d’apothicaire avec le résultat de Liverpool-Naples. (à suivre également sur notre site).

Le club serbe ne viendra pas en touriste, d’autant qu’il sort de deux grosses performances contre Liverpool (2-0) et Naples (0-0) à domicile. Il a de plus encore l’espoir de se qualifier en Ligue Europa en cas d’une victoire, combinée à une défaite de Liverpool. Il voudra aussi laver l’affront du match aller, qui s’est scellé sur une humiliation 6-1, en plus de soupçons de trucages. Vladan Milojević va modifier ses plans par rapport au match aller puisque d’ores et déjà, le capitaine et défenseur central Savic est absent. Ainsi, Borjan jouera dans les buts derrière une ligne de quatre qui pourrait être composée de Stojkovic, Degenek, Babic et Rodic.

Meunier de retour, Marquinhos au milieu ?

Dans ce 4-2-3-1, les deux milieux défensifs devraient être Jovicic et Jovancic puisque Nenad Krsticic est suspendu. Le second était resté sur le banc au Parc des Princes. Utilisé en pointe lors du premier match, l’international comorien El Fardou Ben Nabouhane est cette fois-ci bien parti pour évoluer dans le couloir droit. Marin et Simic sont favoris pour compléter le milieu avec le seul Pavkov pour attaquant de pointe. Pour la composition du PSG, Thomas Tuchel dispose de plusieurs cartes dans sa main pour pimenter les choses. Déjà dans les buts, il est resté mystérieux sur l’identité du gardien mais c’est bien Buffon qui tient la corde.

L’entraîneur allemand devrait utiliser le même système que face à Liverpool. Absent il y a deux semaines, Meunier pourrait retrouver sa place de titulaire, malgré le retour à la compétition de Dani Alves et la montée en puissance de Thilo Kehrer. Le capitaine Thiago Silva et Kimpembe formeront sans doute la défense centrale avec Juan Bernat sera dans le couloir gauche. Marquinhos devrait donc jouer dans une position hybride entre le milieu et la défense, aux côtés d’un Verratti plus haut et d’un Di Maria assez libre, entre la ligne du milieu et celle de l’attaque. Rabiot démarrerait une nouvelle fois sur le banc. Enfin, devant, on devrait retrouver le trio habituel Mbappé, Cavani et Neymar.

Cliquez ici pour profiter de la Ligue des Champions sans engagement avec RMC Sport