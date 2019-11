C’est à la fois un choc décisif et une rencontre pleine de promesses qui s’annonce au Camp Nou ce mercredi soir. Le FC Barcelone, premier du groupe F avec 8 points, reçoit le Borussia Dortmund, deuxième avec 7 points, tandis que l’Inter Milan, troisième avec 4 points, essaiera de rester en vie en allant défier le Slavia Prague. Pour le club catalan, une contre-performance à domicile pourrait coûter cher puisque le dernier match de poule les enverra du côté de Milan pour défier l’Inter. Il ne faudra donc pas se louper face au Borussia, qui, de son côté, souhaite réagir après une série de mauvais résultats. Lucien Favre est notamment menacé.

Pour l’entraîneur Ernesto Valverde, le choix est plutôt simple pour composer sa défense, en raison des blessures et des suspensions. Il y aura Ter Stegen dans les buts. Pique suspendu, c’est une défense axiale 100 % française, et 100 % pied gauche, qui sera alignée avec Lenglet et Umtiti. Alba et Semedo étant eux blessés, on retrouvera Junior Firpo à gauche et Sergi Roberto à droite. La première incertitude réelle se situe au milieu. Qui accompagnera Sergio Busquets et Frenkie de Jong ? Cela se joue entre Arthur et Arturo Vidal, voire Rakitic. Le premier nommé est le plus souvent cité par la presse espagnole pour débuter.

Un BVB en mode offensif

Même chose en attaque. Luis Suarez et Lionel Messi vont débuter. Quel sera le troisième larron ? Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé ? Les deux hommes sont en concurrence pour cette rencontre. Griezmann part avec une légère longueur d’avance. Côté Borussia, Lucien Favre semble prêt à jouer le tout pour le tout. Delaney étant absent, Witsel sera le seul milieu défensif de métier présent sur la pelouse. Car selon Kicker, c’est un milieu extrêmement offensif que va aligner Favre.

Reus et Brandt sont ainsi annoncés titulaires dans l’entrejeu, avec Sancho et T. Hazard sur les ailes ! De quoi faire paniquer bien des défenses ! En défense, pour protéger le gardien Bürki, on devrait retrouver Piszczek, Hummels, Zagadou et Guerreiro. Paco Alcacer étant blessé, c’est Mario Götze qui sera titularisé en pointe. Vu les forces en présence, cela promet en tout cas un match de haute volée !