Une soirée parfaite. Opposé à Liverpool sur la pelouse du Camp Nou dans le cadre des demi-finales aller de Ligue des Champions, le FC Barcelone a rempli sa mission ce mercredi soir. Devant son public, le champion d’Espagne s’est imposé 3-0, un score parfait avant le match retour à Anfield Road mardi prochain (21h, à suivre en direct sur notre live commenté). En première période, Luis Suárez a en effet ouvert la marque sur un bon service de Jordi Alba (26e) mais après la pause, les Blaugranas ont souffert, les Reds cherchant en effet à revenir. Finalement, les locaux ont tenu et ont pris le large en fin de match grâce à Lionel Messi.

Après avoir doublé la mise suite à une tentative de Luis Suárez sur la barre transversale (75e), « La Pulga » a fait le spectacle en envoyant un coup-franc dans la lucarne d’Alisson (82e), marquant ainsi son 600e but avec le Barça ! L’attaquant argentin, satisfait de la performance de son équipe, a alors livré ses premières impressions sur le bord de la pelouse. « C’est vrai que 4-0 (avec l’occasion d’Ousmane Dembélé en fin de match, ndlr), ça aurait été mieux mais c’est un très bon résultat. Ce n’est pas définitif, parce qu’on va aller sur un terrain très difficile où il y a beaucoup de pression, beaucoup d’histoire. Je suis très satisfait du match que nous avons joué aujourd’hui », a lâché le joueur de 31 ans.

« On a réussi à sortir la tête de l’eau »

Après avoir fait part de sa satisfaction, Lionel Messi a profité de son passage au micro pour revenir sur son adversaire du soir : « ils sont habitués à faire un jeu intense et très physique et nous, finalement, on a dû rentrer dans ce rythme-là. On est plutôt habitués à avoir le ballon, on était asphyxiés par moment. (...) On a été supérieurs en première période, on est allés chercher ce résultat, et on a mis la pression. En deuxième période, ils nous ont mis la pression, ils voulaient absolument marquer, on a subi et on a réussi à sortir la tête de l’eau. »

Dans le dur, les Blaugranas ont en effet tenu avant de prendre le large au tableau d’affichage grâce à un doublé du numéro 10. Interrogé avant de partir sur son magnifique coup franc, Lionel Messi s’est réjoui de ce but. « C’était spectaculaire, je l’ai cherché (la lucarne, ndlr) et j’ai eu la chance qu’il soit rentré. Je suis très heureux », a conclu le natif de Rosario. Désormais, le club catalan doit se tourner vers le match contre le Celta de Vigo en championnat avant de retrouver Liverpool mardi prochain pour la manche retour. Un match qui s’annonce déjà palpitant.