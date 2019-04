Premier choc de ces demi-finales de Ligue des Champions, le Barça reçoit ce mercredi Liverpool (match à suivre en live sur notre site). Ce sont tout simplement deux des grands favoris qui se font face. L’un a remporté la compétition en 2015 pour la dernière fois, quand l’autre est le finaliste en titre. Avant la rencontre, c’est l’occasion de comparer la valeur totale des deux onze de ces mastodontes européens. Sur le papier, les équipes sont proche et au petit jeu des comparaisons, c’est la formation espagnole qui est devant avec une somme totale estimée à 800 M€*.

Marc-André ter Stegen vaut à lui seul 80 M€. Il garde les buts au sein d’une défense très coûteuse. Sergi Roberto est coté à 55 M€, soit 5 M€ de plus que Clément Lenglet et 15M€ au-dessus de Gérard Piqué. Jordi Alba est lui estimé à 70 M€. L’arrière-garde aurait d’ailleurs pu avoir une valeur encore plus grande si Samuel Umtiti (70 M€) avait regagné sa place dans l’équipe type. Le milieu de terrain devrait être composé de Busquets (75M€), Arthur (60 M€) et Rakitic (50 M€).

Le Barça a la plus grande valeur totale

C’est devant que les compteurs explosent avec les présences de Messi (160 M€), Suarez (60 M€) et Coutinho (100 M€). Si jamais le Brésilien démarre sur le banc, Ousmane Dembélé (120 M€) sera là pour lui prendre sa place et faire gonfler la valeur totale. En face, Liverpool se défend bien avec équipe titulaire estimée à 658 M€. Gardien le plus cher du monde, Alisson vaut 65 M€ sur les sites spécialisés. Le montant total augmente avec les présences des jeunes Alexander-Arnold (50 M€) et Robertson (50 M€) sur les côtés mais pas forcément avec la défense centrale puisque Van Dijk (75 M€) est accompagné de Lovren. Ce dernier fait baisser la note avec ses 20 M€.

Chez les Reds, ce seront les joueurs les plus chers qui sont titulaires au milieu. Il y a certes le capitaine Henderson qui est le moins coté avec ses 28 M€ mais Fabinho (45 M€) et Naby Keita (65 M€) font rehausser le tour. Les deux derniers cités devraient laisser sur le banc l’expérimenté Milner (15 M€) et Wijnaldum (40 M€). Enfin devant, une incertitude demeure avec la présence ou non de Firmino (80 M€). En cas d’absence du Brésilien, c’est Shaqiri (25 M€) ou Sturridge (15 M€) qui complétera le duo magique formé par Salah (150 M€) et Mané (85 M€) mais la valeur totale du onze anglais descendra considérablement. Avec l’ancien d’Hoffenheim, l’équipe titulaire de Liverpool vaudrait 713 M€ mais sans lui, elle descendrait à 658 M€ (avec Shaqiri) ou 648 M€ (avec Sturridge).

* Toutes les valeurs citées dans l’article ont été collectées sur le site spécialisé Transfertmark