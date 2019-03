Le Paris SG n’en revient toujours pas... Il pensait avoir fait le plus dur en s’imposant, avec la manière, à Old Trafford. Et pourtant, ce mercredi, le club de la capitale a subi la loi de Manchester United (1-3, 8e de finale retour) au sortir d’un match qu’il a le sentiment d’avoir totalement maîtrisé. Les acteurs de la rencontre, peu après le coup de sifflet final, n’en revenaient toujours pas, à l’image de Thomas Tuchel au micro de RMC Sport. « lIs n’ont rien fait, on a contrôlé le match et c’était un résultat totalement ridicule et... je suis très déçu ! Et aujourd’hui, ce n’est pas possible ! On a contrôlé tout le match. Je n’ai jamais eu l’impression que Manchester United pouvait gagner ici. Je n’ai pas d’explications », a confié le coach allemand, très marqué.

Touché et blessé, Marquinhos l’était aussi. Présent lors des éliminations contre le FC Barcelone et le Real Madrid ces deux dernières saisons, le Brésilien est apparu désabusé face aux journalistes en zone mixte. « C’est inadmissible. On comprend la colère des supporters. Encore une fois, au même moment de la saison, on commet les mêmes erreurs et on se fait pénaliser. Manchester était venu pour défendre et attendre nos erreurs et ils ont su en profiter. Encore une fois, il faut réfléchir, analyser. Ça fait des années qu’on se fait manger à ce moment de la saison. Il faut qu’on parle comme des hommes dans le vestiaire », a-t-il expliqué avant d’utiliser des mots forts.

« Je ne comprends pas du tout... »

« C’est un moment difficile pour tout le monde. Il y avait beaucoup de colère. Ça peut partir dans le sens qu’on ne veut pas. Comme on dit au Brésil, c’est le moment de manger la merde. Et de ne pas trop parler », a lancé l’international auriverde, seul joueur parisien à s’être présenté en zone mixte avec Juan Bernat. Nasser Al-Khelaïfi, lui aussi, est circonspect. Le patron des Rouge-et-Bleu ne comprend toujours pas comment cette qualification a pu échapper aux siens. « Bien sûr, je suis très déçu du résultat de ce match, je ne comprends pas. On a joué un très bon match là-bas. On vient chez nous, on donne facilement des cadeaux », a-t-il lâché, interrogé par RMC Sport, avant de poursuivre.

« Je ne comprends pas comment on pu jouer comme ça, chez nous avec nos supporters. Mais après... Je ne comprends pas du tout... (....) C’est difficile pour tout le monde, je connais les sentiments des supporters qui sont toujours avec nous. Je suis sûr que les joueurs ont tout donné mais après, c’est le football, il faut l’accepter. On ne contrôle rien dans le foot », a-t-il conclu. Tel un boxeur envoyé au tapis, le PSG ne répond plus. Et après la remontada de Barcelone et l’échec contre le Real Madrid, la faillite face à Manchester United risque de hanter encore longtemps les esprits au Parc des Princes...