L’Olympique Lyonnais, auteur d’un nul au Groupama Stadium pour la réception du Zenit Saint-Pétersbourg (1-1), se déplaçait sur la pelouse de Leipzig pour le compte de la 2e, journée de Ligue des Champions. En plein doute après une série de 7 matches sans victoire toutes compétitions confondues, Sylvinho a décidé de procéder à plusieurs changements pour se rassurer. Avec un 5-3-2 plus défensif et Moussa Dembélé sur le banc, les Gones démarraient pied au plancher à la RB Arena. Youssouf Koné envoyait une frappe au-dessus (1ère). Agressifs sur le porteur, les Lyonnais étaient toutefois tout près d’encaisser le premier but de la partie. Lucas Klostermann, décalé côté droit, adressait un amour de centre à Timo Werner, mais ce dernier ne cadrait pas sa reprise (5e).

C’était le moment choisi par Memphis Depay pour sortir de sa boîte. Le Néerlandais négociait d’abord mal un coup franc avant de profiter d’un pressing et d’une récupération haute de Houssem Aouar face à Dayot Upamecano. Le Batave ne se faisait pas priver pour s’en aller battre Péter Gulacsi à bout portant (0-1, 11e). Les Allemands, piqués au vif, réagissaient grâce à Werner. L’attaquant récupérait le ballon dans le rond central dans les pieds de Marçal, accélérait plein axe pour aller défier Anthony Lopes, mais son tir passait largement au-dessus (23e). Konrad Laimer s’essayait des 25 mètres mais n’accrochait pas le cadre (25e). Nordi Mukiele, entré en jeu suite à la blessure d’un autre Français Ibrahima Konaté, y allait de sa reprise mais n’inquiétait pas Lopes (29e).

Les Gones ont profité des erreurs de Leipzig

Depay, en verve ce soir, rentrait dans l’axe sur son pied droit après une longue transversale venue de la droite pour enchaîner avec un tir, non cadré (32e). Les Rhodaniens tenaient bon, malgré la poussée allemande. Marcelo, solide, sauvait les siens d’une aile de pigeon sur sa ligne sur une tête de Youssouf Poulsen qui prenait le chemin du but (34e). Score à la pause (0-1). Leipzig revenait avec de bonnes intentions. Marcel Halstenberg envoyait une frappe croisée à ras de terre, bien sortie à une main par Lopes (51e). Quelques instants plus tard, Poulsen ne cadrait pas sa reprise de la tête sur un centre de Halstenberg (53e). Sur coup franc botté par Depay, Terrier manquait lui aussi sa tête (56e).

Les débats se hachaient et les esprits s’échauffaient. Julian Nagelsmann et Sylvinho étaient même tous deux avertis (57e). Marcel Sabitzer, plein axe, armait une frappe lourde que Lopes captait sans trop de difficultés (61e). L’OL allait finalement inscrire le but du break. Sur une erreur de Mukiele, Terrier effaçait Gulasci pour marquer dans le but vide (0-2, 65e). Si Sabitzer tentait de réveiller les siens (71e, 73e), Léo Dubois et ses coéquipiers tenaient bon et contrôlaient la fin de match, assez tranquillement. Aouar s’offrait même une occasion, décochant une frappe trop enlevée (82e). L’écurie du président Jean-Michel Aulas remporte un succès précieux à quelques jours du derby contre Saint-Étienne (9e journée de Ligue 1).

L’homme du match : Memphis Depay (7) : le Néerlandais s’est montré très actif. Il a inscrit très tôt le premier but lyonnais après avoir récupéré le ballon dans les pieds d’Aouar (11e). L’ailier est impliqué dans six des neuf derniers buts lyonnais en Ligue des Champions (trois buts et trois passes décisives) et fait donc énormément de bien avec ses prestations. Il aurait pu en inscrire d’autres si ses frappes n’avaient pas échappé le cadre (32e) ou s’il n’avait pas été signalé hors-jeu (41e). En seconde période, il a un peu moins été en vue, mais il est resté acteur dans les quelques occasions lyonnaises. Remplacé par Dembélé (79e) qui ne s’est pas vraiment mis en évidence dans les dix grosses minutes qui lui ont été offertes.

RB Leipzig :

Gulacsi (3,5) : le portier hongrois n’a pas eu énormément de travail. Abandonné par Upamecano et Mukiele, il a encaissé deux buts sur lesquels il ne pouvait pas grand-chose (11e, 65e). Le gardien n’a pas non plus su diffuser une confiance folle au cœur de son arrière-garde.

Konaté (non noté) : en difficulté dès le début de la rencontre, concédant une faute sur Depay (8e). Touché suite à un contact avec l’international oranje et remplacé par Nordi Mukiele (24e) (2,5). L’ancien Montpelliérain s’est rapidement mis dans le tempo, livrant des duels âpres. Intéressant dans ses montées face à Marçal et Koné, il s’est également illustré avec une reprise dans les gants de Lopes (29e) et une autre tête non cadrée. Seulement, il a craqué en ratant une intervention permettant à Terrier d’inscrire le deuxième but lyonnais.

Upamecano (2) : première période très compliquée pour l’ancien Valenciennois. Sa glissade amène l’ouverture du score de Depay (11e). Et malgré un gros retour sur Aouar (32e), l’international Espoirs tricolore a raté plusieurs passes et interventions. Il n’est pas non plus exempt de toute responsabilité sur le deuxième but lyonnais (65e). Averti (54e). Remplacé par Nkunku (66e). L’ancien Parisien a tenté de secouer les siens, sans jamais y parvenir.

Orban (3,5) : le capitaine, plutôt appliqué, solide dans les duels, a toujours eu le souci de relancer propre. Un peu moins en difficulté que ses partenaires français, le Hongrois n’a pas non plus dégagé une sérénité folle, à l’image de son obstruction devant Terrier qui aurait pu coûter cher (55e).

Klostermann (4,5) : après un centre parfait pour Werner (5e), on ne l’a plus trop vu, même s’il a plutôt bien contrôlé les montées de Koné sur son aile pendant une bonne partie de la rencontre.

Sabitzer (4) : l’Autrichien, disponible pour ses partenaires entre les lignes, a joué très haut et on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir tenté. Mais à chaque fois sans réussite pour le n° 7 (61e, 71e, 73e).

Laimer (3,5) : malgré une activité remarquée dans l’entrejeu, avec des projections et une frappe trop enlevée (25e), le milieu de terrain s’est éteint petit à petit, bousculé par le pressing rhodanien.

Haïdara (4) : sa roulette a prouvé à quel point le Malien est à l’aise balle au pied (24e). Plutôt appliqué dans ses passes, il n’a en revanche pas eu une énorme influence dans le jeu de son équipe. Remplacé par Forsberg (58e). Le Suédois a tenté de dynamiser l’aile gauche. En vain.

Halstenberg (4,5) : des qualités indéniables balle au pied, matérialisées par sa frappe croisée à ras de terre sortie par Lopes (51e) et son bon centre pour Poulsen (53e).

Poulsen (3) : le Danois n’a pas été en réussite ce soir. Son dribble sur Marcelo n’a pas pris (30e). Sa tête a été sauvée sur la ligne par le même Marcelo (34e). Son coup de casque sur un centre de Halstenberg n’a pas non plus connu meilleur sort (53e).

Werner (2,5) : le n° 11 du RBL est passé à côté de son match. Cela a très mal commencé avec une reprise à côté sur un superbe centre de Klostermann (5e). Il a ensuite manqué une grosse occasion qu’il s’était construite lui-même (23e) avant de voir Lopes détourner sa frappe croisée (34e). Pour conjurer le mauvais sort, il a forcé une action individuelle, sans réussite (68e).

Olympique Lyonnais :

Lopes (6) : en première période, le portier lyonnais a eu fort à faire face à son adversaire du soir, un certain Werner. L’Allemand s’est présenté à plusieurs reprises face au Portugais. S’il s’est manqué plus ou moins sérieusement (5e, 23e, 68e), il a buté sur le numéro 1 lyonnais (33e) qui a aussi capté le ballon de Mukiele (31e). Une prestation et un clean sheet qui lui fera également du bien au vu du contexte lyonnais.

Dubois (5,5) : le capitaine du soir n’a pas pris les meilleures décisions dans son couloir droit, alors que le jeu s’était essentiellement déroulé par la gauche. Il a été l’auteur d’une frappe contrée par la défense allemande (47e). Il a été nettement moins en évidence que son homologue sur l’aile gauche. En effet, il a perdu beaucoup de ballons, mais a su montrer une attitude exemplaire comme lorsqu’il vient calmer Marcelo sur le bord de terrain qui se prenait la tête avec l’entraîneur de Leipzig.

Marcelo (6,5) : les matchs se suivent et se ressemblent pour le Brésilien qui se démarque dans le secteur défensif lyonnais. Il s’est montré très entreprenant et a empêché le club allemand s’égaliser grâce à son aile de pigeon (33e) que ce soit dans le jeu ou dans les coups de pieds arrêtés. Lui aussi a été présent dans les duels aériens posant pas mal de problèmes à l’attaque de Leipzig.

Andersen (6,5) : le défenseur danois a été présent pendant la rencontre, comme son homologue en défense centrale. À l’origine de plusieurs dégagements, il a réalisé une prestation plus que convenable qui s’est prolongée en deuxième mi-temps avec une forte présence pendant les occasions allemandes. Une très bonne présence dans les duels aériens bien maîtrisés dans l’ensemble.

Marçal (5) : il a été moins en vue que ses deux compères en défense lors de la première période ayant au passage été remis en place par Sylvinho, et ce, même s’il effectue un très bon retour sur Werner (31e). Cependant, il a perdu la totalité de ses duels, mais cela n’a eu aucune incidence sur le résultat final.

Koné (6) : il a été l’auteur de la première frappe du match côté lyonnais avec un tir qui a terminé au-dessus du but de Gulacsi (2e). Ensuite, le jeu s’est développé sur son côté lors de la première période, de quoi lui permettre de se mettre en évidence. Ce qui a été moins le cas lors de la seconde période. Une prise de confiance qui s’est traduite sur le terrain lorsqu’il s’est mis à dribbler cinq joueurs de Leipzig pour ressortir de son camp.

T. Mendes (6) : la recrue estivale a été le moins en vue dans le milieu de terrain lyonnais. Il a même été l’auteur d’une passe en retrait qui donne un ballon, heureusement très mal négocié dans la finition pour Werner (23e). Mais par la suite, il a su se montrer à son avantage notamment dans les duels et dans un jeu qui a été plus favorable aux Lyonnais.

Tousart (6) : un peu à l’image d’Aouar sur ce match, lui aussi s’est montré à son avantage dans le milieu lyonnais en essayant de relancer son équipe en contre. Il a également été très présent dans des duels qu’il a quasiment totalement remportés. Il a également perdu peu de ballons tout en offrant des tacles de qualité. Une performance qui suit un peu ce qu’il faisait ces derniers temps.

Aouar (6,5) : dans la difficulté ces dernières semaines et sujet aux critiques, le milieu de terrain français s’est montré plus à son avantage et aurait même pu s’offrir une occasion nette après avoir lui-même récupéré le ballon si Depay n’était pas intervenu pour ouvrir le score, lui permettant de devenir passeur décisif (11e). Dans le jeu, il a été l’auteur de dribbles réussis et décisifs qui devraient le rassurer pour la suite. Remplacé par Jean Lucas (87e) qui aurait pu inscrire le troisième but en fin de rencontre (90e +1)

Terrier (6) : à l’inverse de Depay, on ne l’a pas vraiment vu en première période avec pour seule occasion une frappe contrée et dans les duels, il ne s’est pas montré à son avantage. L’une de ses rares occasions s’est transformée en tête croisée qui a fui le cadre (56e) mais il a su se rattraper en inscrivant le but du break qu’il s’est lui-même amené après un pressing haut dans la surface allemande (65e). Cependant, il a été très intéressant dans le jeu sans ballon et dans l’envie. Remplacé par Traoré (70e) qui n’a pas eu un grand impact dans le jeu.

Depay (7) : voir ci-dessus

