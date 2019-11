Keylor Navas (PSG) : si le Paris SG a réussi à arracher un nul heureux de Madrid, c’est en très grande partie grâce à son portier. Keylor Navas s’est rappelé au bon souvenir du Real Madrid ce mardi soir en effectuant pas moins de dix arrêts écoeurant notamment Toni Kroos et Dani Carvajal grâce à de sublimes parades.

Serge Aurier (Tottenham) : un temps en délicatesse du côté de Tottenham, Serge Aurier semble retrouver des couleurs depuis l’arrivée de José Mourinho. Mal parti contre l’Olympiacos puisque menés 2-0, les Spurs sont revenus et l’ont emporté quatre buts à deux. Le latéral droit s’est offert un but et une passe décisive.

Matthijs de Ligt (Juventus) : qu’il est bon depuis quelque temps ! L’international néerlandais a encore sorti une performance de très haut niveau lors de la rencontre entre la Juventus Turin et l’Atlético Madrid. Si la Vieille Dame l’a emporté, c’est aussi grâce à son défenseur, qui revient de très loin.

Sven Bender (Bayer Leverkusen) : le frère jumeau de Lars Bender a été excellent lors de la victoire des Allemands à Moscou contre le Lokomotiv. Trois tirs, deux cadrés, un but voici le bilan du défenseur central. En outre, il a remporté cinq des sept duels qu’il a eus à jouer au sol. Match plein.

José Gayà (Valencia CF) : on se demande encore comment le Valencia CF a fait pour ne pas l’emporter contre le Chelsea de Frank Lampard. Ce n’est certainement pas à cause de son latéral gauche qui a été au four et au moulin. Il a cadré une fois sa seule tentative et surtout il a remporté la majorité de ses duels (11 sur 19).

Corentin Tolisso (Bayern Munich) : cette année est probablement son année. Corentin Tolisso excelle à Munich cette saison. Ce mardi, contre l’Étoile Rouge de Belgrade il a encore été impliqué sur des buts du Bayern. Non content d’avoir offert une passe décisive à Robert Lewandowski, il a tenu à ajouter un but en fin de match à sa feuille de statistiques.

Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) : on se demande encore comment Hakim Ziyech est toujours à Amsterdam. Ce mercredi, contre Lille, les Ajacides peuvent lui dire un grand merci. C’est lui qui a ouvert rapidement le score avant de donner un but à Quincy Promes. Il aurait pu s’offrir un doublé, mais la VAR est revenue sur une faute de main de l’international marocain.

Emil Forsberg (RB Leipzig) : cela faisait bien longtemps qu’on n’avait pas vu le Suédois dans une équipe type européenne pourtant ce mercredi, il a eu les nerfs solides. Menée 2-0, son équipe obtient un penalty dans les ultimes minutes du temps réglementaire. Il le transforme. Il arrachera le nul, dans le temps additionnel, d’une tête rageuse quelques minutes plus tard. Leipzig se qualifie pour les 8es grâce à lui.

Lionel Messi (FC Barcelone) : que dire ? Lionel Messi pourrait être absolument toutes les semaines de Ligue des Champions dans cette équipe type. Ce mardi, contre Dortmund, il s’est offert un but et a donné deux passes décisives, dont une absolument sublime, à Luis Suarez. Et la seconde a été pour Griezmann. La MSG est en route...

Lewandowski (Bayern Munich) : l’international polonais est probablement, à l’heure actuelle, le meilleur attaquant du Monde. Il est surtout le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec dix réalisations soit deux buts par matches depuis le début de la compétition. Ce mardi, contre l’Étoile Rouge de Belgrade, il s’est gentiment offert un quadruplé en moins de quinze minutes. Crack.

Karim Benzema (Real Madrid) : le Français du Real Madrid a longtemps cru donner la victoire au Real Madrid contre le PSG avec ses deux buts dans une rencontre où les deux formations étaient déjà qualifiées pour le tour suivant. Mais finalement le PSG est revenu. Malgré tout, il reste le joueur, avec Keylor Navas, le plus décisif de cette rencontre.