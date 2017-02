Ederson (Benfica) : si les Lisboètes se sont imposés face au Borussia Dortmund (1-0), au Estadio da Luz, ils le doivent en grande partie à leur gardien de but brésilien. Le portier auriverde a dégoûté les attaquants du club de la Ruhr, et notamment Pierre-Emerick Aubameyang dont il a stoppé le penalty en seconde période. Sa prestation XXL a un peu plus éveillé l’intérêt de grands clubs européens, du FC Barcelone à Manchester City notamment.

Thomas Meunier (Paris SG) : le Belge est doucement mais sûrement en train de prendre le pouvoir dans le couloir droit de la défense parisienne. L’ancien attaquant reconverti latéral a une nouvelle fois répondu présent contre le Barça (4-0). S’il a d’abord souffert face aux accélérations de Neymar, un des rares Blaugranas à son réel niveau au Parc des Princes, le Diable Rouge a vite redressé la barre défensivement. Redoutable contre-attaquant, il a donné le quatrième but à Edinson Cavani. Un match plein.

Clément Lenglet (FC Séville) : l’ancien Nancéien est arrivé sur la pointe des pieds du côté de Sanchez Pizjuan, mais il s’est immédiatement imposé dans le système de Jorge Sampaoli. Ce mercredi soir, contre Leicester City (2-1), l’international Espoirs tricolore a dégagé une sérénité impressionnante tant dans les duels que dans les relances. Aux côtés d’Adil Rami, il a parfaitement contrôlé le duo Jamie Vardy-Riyad Mahrez. Preuve de sa solidité et de son importance, c’est après sa sortie sur blessure peu avant l’heure de jeu que les Foxes ont réduit la marque. Déjà précieux.

Presnel Kimpembe (Paris SG) : pour la première titularisation de sa carrière en Ligue des Champions, le défenseur central, qui palliait l’absence pour blessure du capitaine Thiago Silva, a littéralement écœuré les attaquants adverses, à savoir Lionel Messi et Luis Suarez, rien que cela. Il s’est montré imprenable derrière aux côtés de Marquinhos et s’est même permis une ou deux montées qui auraient pu faire mouche. Un futur grand en puissance.

Alex Sandro (Juventus Turin) : le latéral gauche était de retour au Dragão, où il a passé 4 saisons à défendre les couleurs du FC Porto, de 2011 à 2015. Il n’a pas franchement fait de cadeaux à son ancien club. Imprenable sur le plan défensif, il a éteint les joueurs évoluant dans sa zone. Excellent contre-attaquant, il s’est offert plusieurs montées intéressantes, l’une d’elles débouchant sur un centre décisif, du droit, pour son compatriote Dani Alves sur le 2e but bianconero. Une partie pleine pour l’international brésilien. On comprend mieux pourquoi la Vieille Dame a laissé partir Patrice Evra à l’OM sans trop sourciller cet hiver.

Adrien Rabiot (Paris SG) : taille patron. Le milieu de terrain parisien a marché sur ses adversaires directs dans l’entrejeu. Il a ratissé un nombre important de ballons, les bonifiant quasiment toujours, par des passes latérales, verticales, voire des montées balle au pied. Son petit pont sur Lionel Messi en seconde période reste encore dans toutes les mémoires. L’international tricolore (1 sélection) prend l’habitude de briller dans les grands rendez-vous, comme face à Chelsea la saison passée.

Thiago Alcântara (Bayern Munich) : le cerveau de l’écurie bavaroise a fait vivre un supplice aux joueurs d’Arsenal. Toujours disponible et bien placé, le petit Espagnol a fait parler sa science de la passe. Mieux, l’ancien du FC Barcelone a su se montrer efficace dans la zone de vérité, délivrant une passe décisive pour Thomas Müller et s’offrant un joli doublé.

Angel Di Maria (Paris SG) : el Fideo retrouve son meilleur niveau au meilleur des moments pour les Rouge-et-Bleu. En jambes en 2017, il a rendu sa plus belle copie face aux Blaugranas (4-0), avec un doublé plein de classe, sur coup franc d’abord puis d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface. Ajoutez à cela une activité de tous les instants sur le plan défensif et vous comprendrez pourquoi le n° 11 parisien figure dans ce onze type.

Leroy Sané (Manchester City) : acheté pour près de 50 M€ à l’été 2016 à Schalke 04, l’attaquant allemand a mis du temps à trouver la bonne carburation mais il commence à donner la pleine mesure de son talent sous la tunique des Citizens. Son match face à l’AS Monaco, ponctué par une passe décisive et un but, en est la plus belle preuve. Sa vitesse de pointe et son aisance balle au pied sont deux atouts de poids pour Pep Guardiola et ses hommes.

Sergio Agüero (Manchester City) : l’arrivée du jeune Gabriel Jesus cet hiver l’avait poussé sur le banc de touche. Mais la blessure du Brésilien a permis au Kun de prouver à tous ses détracteurs qu’il avait toujours les épaules pour mener l’attaque mancunienne. Avec un doublé et une offrande, l’international albiceleste a sonné la révolte alors que les Citizens étaient dangereusement mis dans les cordes par l’ASM. Indispensable.

Kévin Gameiro (Atlético Madrid) : il a été tellement bon sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-4) que la star de l’Atlético Madrid Antoine Griezmann ne voulait pas le voir sortir du terrain. Avec une passe décisive et un but sur penalty, le Français a pesé sur le sort de la partie et donc la victoire rojiblanca. Son activité a permis à son équipe de se sortir du jeu de possession produit par les Allemands. Il a mis à mal la défense adverse sur chacune de ses accélérations. Son duo avec Grizi est de plus en plus complémentaire. Tant mieux pour l’Atlético... et les Bleus.