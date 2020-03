Avec l’épidémie de coronavirus, le football est de plus en plus perturbé. Les championnats commencent à être suspendus, tout comme les coupes. Concernant les compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions et la Ligue Europa, l’UEFA avait justement publié un communiqué ce jeudi : « l’UEFA a invité des représentations des 55 associations membres, avec les directions de l’Association européenne des clubs et des championnats européens et un représentant de la FIFPro (association des joueurs), pour assister à des réunions par vidéo conférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à cet événement. Les débats porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, dont l’Euro 2020. »

Dès mardi, on en saura donc un peu plus sur la suite des compétitions européennes, alors que les huitièmes de finale retour entre Manchester City et le Real Madrid, et la Juventus et l’Olympique Lyonnais, ont déjà été reportés. Un peu plus tôt dans la journée, L’Equipe expliquait en tout cas que l’instance pourrait suspendre totalement la C1 mais également la C3. Une décision forte qui pourrait donc tout chambouler, alors que l’Euro 2020 doit normalement se tenir du 12 juin au 12 juillet. Mais le quotidien sportif va un peu plus loin ce jeudi soir et apporte de nouvelles informations pour la suite des compétitions.

Des matches à élimination directe pour finir les compétitions ?

D’après les dernières informations de L’Equipe, l’UEFA songe à reprendre les deux compétitions après plusieurs semaines de suspension. Et pour rattraper tout le retard, l’instance européenne, dont le président est Aleksander Čeferin, semble avoir déjà quelques solutions. Dès les quarts de finale, la Ligue des Champions et la Ligue Europa pourraient tout simplement être transformées avec une seule confrontation, plutôt qu’un match match aller-retour, qui pourrait être disputé sur terrain neutre. Les équipes pourraient aussi avoir la possibilité de faire un tirage au sort pour décider du terrain. Mais ce n’est pas tout.

Si cette option de match à élimination directe n’est pas choisie, l’UEFA pourrait aller encore plus loin avec, toujours selon le média français, éventuellement un « final four » entre les demi-finalistes ou même un « final eight » dès le prochain tour, à savoir les quarts de finale. Ces tournois se disputeraient donc dans le lieu des deux finales : Istanbul pour la C1 et enfin Gdansk pour la C3. Ainsi, les deux compétitions pourraient se terminer cette saison, et l’Euro serait lui aussi reporté...