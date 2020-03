Le coronavirus frappe de plein fouet le microcosme du football. Ce jeudi midi, Javier Tebas annonçait l’interruption de la Liga pour au moins les deux prochaines journées. En France, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 se dérouleront à huis clos au moins jusqu’au 15 avril. Cet après-midi, l’UEFA a communiqué sur la pandémie de coronavirus qui plane sur l’Europe. La Confédération européenne précise qu’elle réunira tous les acteurs du football européen mardi prochain pour discuter d’une réponse du football européen à cet événement.

« L’UEFA a invité des représentations des 55 associations membres, avec les directions de l’Association européenne des clubs et des championnats européens et un représentant de la FIFPro (association des joueurs), pour assister à des réunions par vidéo conférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à cet événement. Les débats porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, dont l’Euro 2020, » précise ainsi le communiqué officiel. Une déclaration qui laisse la porte ouvert à des décisions inédites. Selon les informations de l’Equipe, l’UEFA pourrait annoncer mardi prochain la suspension provisoire de la Ligue des champions mais aussi de la Ligue Europa.

En parallèle, un report de l’Euro en 2021 resterait plus qu’envisageable. L’instance continentale souhaiterait en effet pouvoir achever les deux compétitions européennes sans se trouver sous la contrainte du calendrier lié à l’Euro 2020 (12 juin au 12 juillet). Il ne faut ainsi pas occulter qu’il manque encore quatre qualifiés et que les barrages doivent se disputer fin mars. Des négociations pourraient donc débuter avec la FIFA pour décaler l’Euro en 2021, car cette dernière prévoit un mondial des clubs à l’été 2021. Outre les compétitions gérées par l’UEFA, les championnats nationaux devraient être également interrompus. On se dirige donc vers une situation inédite dans le football...