Outre le Paris SG, qui se déplaçait en Belgique pour affronter Bruges, d’autres rencontres se jouaient pour cette troisième journée de Ligue des Champions. Et ce qu’on peut dire c’est qu’on s’est régalé. En effet, en première période, on a vu des buts sur absolument toutes les pelouses. Le club qui jouait gros ce mardi soir c’était le Real Madrid. Les Merengues, avec un petit point en deux matches de C1, misaient une partie de leur avenir européen en se déplaçant sur la pelouse de Galatasaray à Istanbul, en Turquie.

En Espagne, il se murmurait que cette rencontre était cruciale pour l’avenir de Zinedine Zidane et cela se ressentait au début du match. En effet, les premiers à se montrer dangereux étaient bien les Stambouliotes puisque Florin Andone, le Roumain, tombait par deux fois sur un Thibaut Courtois, une fois n’est pas coutume, en état de grâce (10e, 11e). Dans la foulée, les joueurs de la Casa Blanca se réveillaient peu à peu. Rodrygo, bien servi par Karim Benzema, envoyait à son tour une frappe repoussée par Fernando Muslera (14e). Finalement, c’est Toni Kroos, peu en vue depuis le début de la saison, qui allait délivrer Zidane. Après un joli jeu entre Hazard et Benzema, le Belge remettait pour Toni Kroos dont la frappe, légèrement déviée par Seri, finissait au fond des filets (0-1, 18e). Plus rien de notable ne se passait jusqu’à une belle reprise de Belhanda, bien captée en deux temps par Courtois (38e). Deux minutes après Benzema s’essayait à son tour, sans succès (40e). À la pause le Real Madrid menait.

Open buts pour City et Tottenham

Au retour des vestiaires les Merengues reprenaient la possession du cuir et s’offraient plus de dix frappes. Mais la première occasion très dangereuse arrivait après l’heure de jeu. Benzema servait dans la surface Eden Hazard qui éliminait Muslera d’un crochet avant de frapper la barre transversale de Galatasaray (65e). Moins de dix minutes plus tard, Benzema était bien servi au point de penalty, mais le Français manquait son contrôle (73e). Deux minutes plus tard, le Tricolore voyait sa tentative repoussée par Muslera sur sa ligne (75e). Avec cette victoire, Zinedine Zidane peut respirer. Dans les autres rencontres de la soirée, Tottenham n’a fait qu’une bouchée de l’Étoile Rouge de Belgrade. Les Spurs ont inscrit trois buts en première période par Kane (9e) et Son (16e, 44e). Au retour des vestiaires les Londoniens avaient visiblement encore faim. Erik Lamela, qui avait déjà donné deux passes décisives, s’est offert un but (57e). Avant le dernier quart d’heure, Harry Kane mettait son second but de la partie (72e).

Le Bayern Munich, Manchester City et la Juventus ont eu en revanche des sueurs froides puisque ces trois équipes se sont retrouvées menées au score. Le Bayern a encaissé un but de Youssef El-Arabi, l’attaquant de l’Olympiacos (1-0, 23e), avant de réagir par l’inarrêtable Robert Lewandowski (1-1, 34e). Le Polonais donnait l’avantage aux siens en s’offrant un doublé, juste après l’heure de jeu (1-2, 62e) avant que Tolisso ne donne de l’air aux siens (1-3, 75e). Toutefois, les Bavarois voulaient se faire peur puisque Guilherme ramenait les deux formations à un but d’écart (2-3, 79e). Les Citizens aussi ont subi l’ouverture du score sur penalty de Malinovsky, le milieu de l’Atalanta (28e), avant qu’Aguero ne s’offre un doublé (34e ; 38e sp). Après, les Skyblues ont déroulé sans problème et Raheem Sterling s’est lui offert un triplé (58e, 64e, 69e). En fin de rencontre, Phil Foden était exclu pour deux cartons jaunes (76e, 83e). La Juventus Turin, en revanche, n’a pas eu la chance de revenir avant la pause après l’ouverture du score d’Aleksey Miranchuk (30e). Il a fallu attendre la fin de la rencontre pour que Paulo Dybala égalise et donne l’avantage aux siens dans la foulée (77e, 79e).

Revivez le film de la rencontre du Real Madrid sur notre live commenté.

Les résultats de la soirée :

Bruges 0-5 PSG : Icardi (7e, 63e), Mbappé (61e, 79e, 83e)

Galatasaray 0-1 Real Madrid : Toni Kroos (18e)

Juventus Turin 2-1 Lokomotiv Moscou : Dybala (77e, 79e) pour la Juve ; Al. Miranchuk (30e) pour Moscou

Manchester City 5-1 Atalanta : Aguero (34e ; 38e sp), Sterling (58e, 64e, 69e) pour City ; Malinovsky (28e, sp)

Olympiacos 2-3 Bayern Munich : El Arabi (23e), Guilherme (79e) pour l’Olympiacos ; Lewandowski (34e, 62e), Tolisso (75e) pour le Bayern Munich

Tottenham 5-0 Étoile Rouge de Belgrade : Kane (9e, 72e), Son (16e, 44e), Lamela (57e)