Outre le match entre le Paris Saint-Germain et le Galatasaray à Istanbul, d’autres rencontres de la seconde journée de Ligue des Champions se jouaient en ce mardi soir. Ainsi, la Juventus accueillait à Turin Leverkusen quand l’Atlético allait à Moscou pour affronter le Lokomotiv. City recevait Zagreb, l’Étoile Rouge de Belgrade se confrontait, à domicile, à l’Olympiacos et enfin le choc de la soirée était probablement l’opposition entre Tottenham et le Bayern Munich à Londres.

Dans cette ultime confrontation citée, on s’attend à des buts et on n’a pas franchement été déçu par le spectacle. Les équipes se rendaient coup pour coup et les locaux n’allaient pas tarder à trouver la faille. Moussa Sissoko intercepte une mauvaise passe de Corentin Tolisso bien pressé et lance Heung-min Son sur la droite. Le Sud-Coréen envoyait une sublime frappe croisée qui trompait un Manuel Neuer, un brin court (1-0, 12e). Quasiment dans la foulée, les Bavarois allaient réagir. Joshua Kimmich intercepte un ballon mal dégagé par Vertonghen avant de disposer de Tanguy Ndombélé d’un sublime crochet. L’international allemand n’en finit pas là puisqu’il dépose Lloris d’une frappe enroulée merveilleuse (1-1, 15e).

La Juve et l’Atlético tranquilles

Dans la foulée, ni Ndombélé ni Son côté anglais ni Coutinho ni Gnabry, côté allemand, parvenait à faire évoluer la marque. Il fallait donc s’en remettre au génie de Robert Lewandowski. D’un sublime sombrero avec une aile de pigeon, l’international polonais disposait de Vertonghen avant de centrer. Finalement, la balle lui revenait à l’entrée de la surface et envoyait une belle frappe qui trompait une nouvelle fois Lloris (1-2, 45e). En seconde période, c’était le même schéma de jeu avec des Bavarois en grande forme qui se donnait de l’air grâce à Gnabry (1-3, 53e). L’Allemand allait ensuite s’offrir un doublé bien aidé par la main peu sure de Lloris (1-4, 54e). Mais ce match était totalement fou ! Kingsley Coman faisait faute dans la surface sur Danny Rose et Clément Turpin désignait le point de penalty. Harry Kane ne se privait pas pour transformer cette offrande (2-4, 60e). Mais finalement, le Bayern Munich était ce soir largement au-dessus de son adversaire et Serge Gnabry allait s’offrir un triplé (2-5, 83e) juste avant que Lewandowski n’y aille de son doublé (2-6, 87e). Mais ce n’était pas fini et Gnabry allait marquer un quatrième but (2-7, 88e).

Dans les autres matches de la soirée, la Juventus Turin n’a pas mis beaucoup de temps à trouver la faille face à Leverkusen par l’intermédiaire de Gonzalo Higuain 17e). En seconde période, les Juventini continuaient de tenter de creuser l’écart et cela finissait par arriver grâce à Bernardeschi (62e) et finlement Cristiano Ronaldo allait parachever le succès des siens (3-0, 89e). L’Atlético Madrid s’est heurté pendant de nombreuses minutes au portier du Lokomotiv Moscou, mais c’est finalement Joao Felix qui a fini par trouver la faille en tout début de seconde période (48e). Pile dix minutes plus tard, Thomas Partey y allait aussi de sa réalisation (58e). De son côté, Manchester City a attendu l’entrée de Raheem Sterling et l’heure de jeu pour ouvrir son compteur par l’international anglais face au Dinamo Zagreb (66e). Inutile de préciser que les hommes de Guardiola ont maîtrisé de la tête et des épaules cette rencontre et Phil Foden a marqué le deuxième but à la toute fin (90e +5). Enfin, dans l’ultime rencontre de la soirée, l’Étoile Rouge de Belgrade et l’Olympiacos, qui a fini à 10, croyaient se quitter dos à dos mais les Serbes allaient l’emporter à la toute fin (3-1).

Retrouvez le film du match entre Tottenham et le Bayern Munich sur notre live commenté.

Les résultats de la soirée :

Étoile Rouge 3-1 Olympiacos : Vulic (63e), Milunovic (87e) et Bakye (90e) pour Belgrade ; Semedo (37e) pour l’Olympiacos

Galatasaray 0-1 PSG : Icardi (52e)

Juventus 3-0 Leverkusen : Higuain (17e), Bernardeschi (62e), Cristiano Ronaldo (89e)

Lokomotiv 0- 2 Atlético : Joao Felix (48e), Thomas Partey (58e)

Manchester City 2-0 Dinamo Zagreb : Sterling (66e), Foden (90e +5)

Tottenham 2-7 Bayern Munich : Son (12e), Kane (60e, sp) pour les Spurs ; Kimmich (15e), Lewandowski (45e, 87e) et Gnabry (53e, 54e, 83e, 88e) pour le Bayern

