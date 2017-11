Le Real Madrid se devait de l’emporter ce soir sur la pelouse de l’APOEL, après avoir obtenu quelques mauvais résultats ces derniers temps. Et ce Real Madrid un peu remanié (Lucas Vazquez était par exemple titulaire) n’a eu aucun soucis à venir à bout de son adversaire avec cette victoire 6-0. Si le début de rencontre était un peu compliqué, Luka Modric débloquait la situation d’une belle volée de l’extérieur de la surface, bien aidé par le portier chypriote (0-1, 23e). Dès lors, les Merengues enchaînaient. Benzema, très critiqué, trouvait enfin le chemin du but après un service de Kroos (0-2, 39e). Dans la foulée, Nacho pliait pratiquement la rencontre (0-3, 41e). Benzema signait son doublé après un caviar de Cristiano Ronaldo (0-4, 45e). Le Portugais se mêlait à la fête dès le retour des vestiaires (0-5, 49e), avant de s’offrir un doublé (0-6, 54e). Le Real Madrid respire enfin.

De son côté, dans celle qui était probablement l’affiche de la soirée, Tottenham voyageait en terres allemandes pour affronter le Borussia Dortmund. Les hommes de Mauricio Pochettino l’ont emporté 2-1. Aubameyang, pour son retour après avoir été écarté et en pleine période de disette, crucifiait Lloris pour mettre les siens devant après une belle déviation de Yarmolenko (1-0, 31e). Mais juste après la pause, Harry Kane remettait les siens dans le bain d’une belle frappe (1-1, 49e). Et après un travail incroyable de Dele Alli, Son permettait à son équipe de prendre les devants (2-1, 76e). Les Spurs conservent la première place du groupe E, 3 points devant le Real Madrid, et les deux équipes sont qualifiées alors que Dortmund prend la porte.

Match spectaculaire entre Séville et Liverpool

Manchester City, dans son antre de l’Etihad Stadium et avec Bernardo Silva et Mangala titulaires, a pris les 3 points de justesse contre Feyenoord (1-0). Les Citizens avaient du mal à déployer leur jeu habituel face à des Hollandais bien concentrés en défense, et c’est en toute fin de match que Sterling a fait trembler les filets après un une-deux avec Gundogan (1-0, 88e). Dans l’autre match du groupe, Naples accueillait le Shakthar. Après une première période assez morne, Lorenzo Insigne débloquait la situation d’un énorme enroulé depuis l’extérieur de la surface (1-0, 56e). Les Napolitains devaient cependant encore marquer sous peine d’être éliminés dès ce soir, et c’est Zielinski qui s’en est chargé (2-0, 81e). Mertens pliait la rencontre (3-0, 83e) et peut donc encore croire à un passage en huitièmes malgré ses trois points de retard sur le Shakthar.

En Andalousie, Liverpool affrontait Séville. La rencontre s’est soldée par un 3-3 de folie ! Très vite, les Reds prenaient l’avantage via Roberto Firmino (0-1, 2e). Les Espagnols réagissaient bien et Nolito touchait même le poteau (19e), alors que Ben Yedder manquait aussi une grosse occasion (20e). Mais les Anglais eux, ne vendangeaient pas, et Mané expédiait le cuir au fond de la tête (0-2, 22e), puis, le Sénégalais offrait un caviar à Firmino qui n’avait qu’à la pousser au fond (0-3, 33e). Les Espagnols réduisaient l’écart en début de deuxième période via Ben Yedder (1-3, 51e). Le Français signait ensuite un doublé, sur penalty (2-3, 60e). Les locaux croyaient à la remontada, et continuaient à se procurer de grosses occasions. En toute fin de match, Guido Pizarro parvenait à égaliser sur un corner (3-3, 90e+3).

Les résultats de la soirée

Groupe E

Spartak Moscou 1 - 1 Maribor (match joué à 18h)

Ze Luis (82e) - Mesanovic (90e)

Séville 3 - 3 Liverpool

Ben Yedder (51e, 60e), Pizarro (90+3e) - Firmino (2e, 30e), Mane (22e)

Groupe F

Manchester City 1 - 0 Feyenoord

Sterling (88e)

Napoli 3 - 0 Shakhtar Donetsk

Insigne (56e), Zielinski (81e), Mertens (83e)

Groupe G

Besiktas 1 - 1 FC Porto (match joué à 18h)

Talisca (41e) - Felipe (29e)

Monaco 1 - 4 RB Leipzig

Jemerson CSC (6e), Werner (9e, 31e), Keita (45e)

Groupe H

APOEL Nicosie 0 - 6 Real Madrid

Modric (23e), Benzema (39e, 45e), Nacho (41e), Cristiano Ronaldo (49e, 54e)

Borussia Dortmund 1 - 2 Tottenham

Aubameyang (31e) - Kane (49e), Son (76e)