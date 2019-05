Après avoir sorti le Real Madrid en huitièmes de finale, puis la Juventus Turin en quarts, l’Ajax Amsterdam pensait avoir fait le plus dur en l’emportant sur la pelouse de Tottenham et en menant de deux buts face aux Spurs à la pause, à l’ArenA, au retour. Mais le sort en a décidé autrement, le triplé de Lucas Moura envoyant finalement les Londoniens en finale de Ligue des Champions. Un scénario cruel encore dans toutes les têtes du côté batave. Hakim Ziyech s’est excusé pour ses trois occasions manquées. Frenkie de Jong, milieu de terrain de l’Ajax, n’en revient toujours pas...

« Nous méritions certainement d’atteindre la finale sur la base de notre jeu. Tottenham aussi, mais pas comme ça. Mon objectif était de dire au revoir aux supporters avec trois titres (après avoir remporté la Coupe, l’Ajax peut aussi être champion). Ça fait mal que ça ne se passe pas comme ça. Cela laisse un petit goût inachevé. Les applaudissements du public ont été agréables, mais cela ne m’a pas rendu plus heureux. Cela fait très mal. Nous avons bien joué au football tout au long du tournoi », a confié à Voetbal International celui qui rejoindra le FC Barcelone la saison prochaine.

« On ne mérite pas ça »

Daley Blind, aussi, était terriblement déçu. « Nous étions bien en route et si cela avait duré dix secondes de moins, nous l’aurions fait. Nous ne nous sommes pas payés. Nous avons bien résisté jusqu’au bout (...) », a raconté le défenseur passé par Manchester United. Même son de cloche pour le capitaine Matthijs de Ligt. « C’est incroyable à quel point nous étions proches de la finale. Si vous voyez aussi comment les supporters nous ont soutenus, après le match aussi. Cela me donne la chair de poule, bien que ce soit la mauvaise chair de poule », a-t-il regretté.

« Nous n’aurons probablement plus jamais cette chance, bien que je l’espère pour beaucoup de joueurs qui ont encore un grand avenir devant eux. C’est tellement frustrant », a pour sa part déclaré Joël Veltman à De Telegraaf. En zone mixte, Dusan Tadic était lui aussi fortement désappointé. « On est toujours déçu et en colère quand on a l’impression de mériter quelque chose et qu’on ne l’a finalement pas. C’est très triste, très dur, je pense qu’on ne mérite pas ça », a conclu le Serbe. L’Ajax doit vite se ressaisir pour se consoler et aller chercher un nouveau titre de champion. Pour soulager sa peine. Oublier est impossible.