Manchester City :

Monaco rêvait d’exploit à l’Etihad Stadium pour ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pour cela, l’ASM pouvait s’inspirer du match du PSG la semaine passée face au Barça. L’événement était de taille mais cela n’empêchait pas Jardim d’envoyer au feu le tout jeune Mbappé en pointe en compagnie de Falcao. Bernardo Silva était bien entendu titulaire sur le côté tout comme Lemar ou encore Bakayoko. Seul changement mais il était de taille. Raggi accompagnait Glik en défense centrale puisque Jemerson était suspendu. Pep Guardiola alignait lui Fernandinho au poste de latéral gauche, Yaya Touré devant la défense et Agüero seul en attaque.

La première mi-temps offrait un spectacle rare. Le ballon ne s’arrêtait jamais de vivre et ça allait d’un but à l’autre. Les deux équipes mettaient une intensité terrible dans cette rencontre et les occasions s’enchaînaient. Après une première sortie de Subasic dans les pieds de Sterling (3e), Falcao était repris de justesse par Otamendi (14e). Mendy mettait ensuite Caballero à contribution (17e) alors que Glik, seul au second poteau, ne parvenait pas à redresser la course du ballon (18e). City répliquait rapidement avec ce raid de Sané côté droit, qui servait parfaitement Sterling pour l’ouverture du score (1-0, 26e). Un peu assommés, les Monégasques profitaient d’une erreur de relance de Caballero pour égaliser d’une tête de Falcao sur un centre de Fabinho (1-1, 31e).

Falcao manque un penalty et Monaco craque dans le dernier quart d’heure

L’espoir renaissait d’autant qu’Agüero écopait d’un jaune après s’être écroulé dans la surface suite à un contact avec Subasic. Au ralenti, l’Argentin anticipe sa chute mais il y avait clairement faute du gardien croate et donc penalty (35e). Un vrai tournant dans cette rencontre puisque quelques instants plus tard, Mbappé héritait d’un coup-franc rapidement joué par Fabinho pour ajuster Caballero (1-2, 40e). Falcao manquait de très peu de faire le break mais son tir s’échouait dans le petit filet (43e). En totale réussite dans cette première mi-temps hyper offensive, le club du Rocher menait au score mais le plus dur restait à venir. Surtout que dès le retour des vestiaires, Otamendi accrochait Falcao dans la surface et concédait une penalty. Le Colombien mettait plusieurs secondes à s’élancer et manquait de tromper Caballero qui partait du bon côté (48e).

Autre tournant de la rencontre important, car après un ballon perdu par El Tigre dans le camp anglais, Sterling prenait Mendy de vitesse pour servir Agüero qui trompait Subasic avec l’aide d’une énorme faute de main du portier (2-2, 58e). Monaco réagissait immédiatement. Sur un long ballon un peu anodin, Falcao prenait le meilleur sur Stones avant de carrément reverser le défenseur et s’offrir un doublé d’un lob absolument somptueux (2-3, 60e). Encore mené au score, Guardiola effectuait deux changements qui apportaient du sang frais. Les Monégasques baissaient clairement le pied dans cette dernière demi-heure. Malgré un contre de Mbappé qui n’aboutissait pas (69e), Sidibé laissait Agüero armer sa reprise de volée sur ce corner (3-3, 71e). La déferlante était terrible car Stones donnait l’avantage sur un nouveau corner (4-3, 77e) avant que le Kun n’offre un ballon splendide pour Sané qui concluait la marque (5-3, 83e). Monaco finit pas s’incliner et la tâche sera rude au retour pour aller chercher la qualification, mais les hommes de Jardim peuvent tout de même sortir du terrain la tête haute.

L’homme du match : Agüero (8,5) : et dire qu’il n’aurait pas dû être titulaire si Gabriel ne s’était pas blessé ! L’attaquant argentin a livré une prestation de très très haut niveau ce soir. Il a rendu dingue Glik et Raggi et l’enchantement a aussi touché Subasic qui réalise une grossière erreur sur son premier but (58e). Il permet ensuite aux siens de revenir au score (71e) avec une belle reprise de volée en battant Subasic sur sa gauche. Il termine le travail en offrant le cinquième but à Sané (82e). Ce soir marque sans doute sa réconciliation avec Guardiola. Remplacé par Fernando (87e) qui a fait en sorte que le score ne bouge plus.

Manchester City :

Caballero (5) : titulaire en Ligue des Champions, le gardien argentin a été catastrophique dans le jeu au pied. S’il ne peut pas faire grand chose sur la tête à bout portant de Falcao (31e) il aurait surement pu sortir sur ce long ballon amenant au but de Mbappé (40e). Il fait cependant preuve de sang froid en ne tombant pas dans la feinte de Falcao (48e) et en arrêtant son penalty. Si on pense que cet arrêt relance les siens (avec l’égalisation de Aguero (58e) il se fait lober par Falcao trois minutes après (61e). Il sauve enfin les siens avec un arrêt réflexe déterminant devant Falcao (84e) avec le bout de son pied.

Sagna (3) : il réalise des gestes décisifs (14e) mais il est en retard sur le marquage de Falcao (31e) laissant le Colombien fusiller Caballero de près. Il a également eu beaucoup de mal à gérer les assauts offensifs de Benjamin Mendy, en le laissant trop souvent centrer. Appelé à compenser le positionnement de Fernandinho à son opposé, il est très peu monté ce soir en se repositionnant comme troisième défenseur central en phase offensive.

Stones (5) : jusqu’à son but, à la 77e minute, son match était très difficile mais il a ensuite réalisé une formidable intervention sur Germain (80e) amenant indirectement le but de Sané (82e). Avant cela ses passes lasers entre les lignes étaient un régal pour ses coéquipiers, mais il a eu du mal défensivement. Il aurait par exemple pu faire preuve de vigilance lors du mouvement malicieux de Falcao, qui s’est glissé dans son dos à (1-1 ; 31e) et de beaucoup plus d’agressivité quand il se fait manger tout cru par le même ogre colombien (61e).

Otamendi (3) : match très difficile pour l’Argentin ce soir, face aux assauts des attaquants monégasques. Il laisse trop facilement filer le jeune Mbappé dans son dos sur le deuxième but adverse. Attendait-il que Caballero sorte ? En tout cas il a vraiment l’air de le lui reprocher. Il est ensuite très maladroit en provoquant un pénalty pour un tacle mal maîtrisé sur Falcao (48e) heureusement pour lui sans conséquence.

Fernandinho (6) : placé sur le côté gauche de la défense des Citizens, il est la surprise du chef ce soir dans le dispositif mis en place par Pep Guardiola. Latéral gauche pour défendre oui, mais le milieu défensif de formation s’est très souvent rapproché de Yaya Touré en phase d’attaque. Intéressant dans la construction et dans les interceptions, il a en revanche eu plus de mal à canaliser ses adversaires quand ces derniers prenaient de la vitesse. Remplacé par Zabaleta (62e) dont l’entrée coïncide avec le réveil de City.

Yaya Touré (6) : match mitigé pour lui ce soir. Avec le ballon, le géant ivoirien régale dans sa faculté d’orienter le jeu de son équipe avec très peu de touches de balles. Mais sans le ballon, on voit que les années commencent à se faire sentir pour l’ancien Monégasque. Il a souvent été pris de vitesse dans l’entrejeu par les feu-follets adverses, comme lorsqu’il prend le bouillon face à Bernardo Silva (14e). Il dévie du bout du crâne le corner de De Bruyne (77e) qui permet à Stones de marquer le 4e but de City.

Silva (7) : beaucoup de générosité pour le lutin espagnol ce soir. Situé en tant que milieu relayeur gauche devant Yaya Touré, il a joué très haut et a réalisé un marquage presque individuel sur Fabinho pour gêner les premières relances adverses. Il tire le corner qui amène le troisième but de City (71e) et a délivré quelques passes intéressantes pour ses coéquipiers.

De Bruyne (6) : un match de guerrier ce soir pour lui. Tout comme Silva, il a joué devant son milieu récupérateur avec la principale consigne de gêner Bakayoko, ce qu’il a plutôt bien fait. Comme à son habitude, le milieu international belge a souvent gagné des mètres avec ses grandes enjambées. Le clone de David Silva ce soir, puisqu’il est lui aussi décisif en tirant le corner amenant le quatrième but de City (77e).

Sterling (7,5) : un match très bizarre pour la pile électrique anglaise. Brouillon dans le jeu, il est par exemple souvent hors-jeu en début de match, sa position étant également très limite lorsqu’il ouvre le score (27e) ; il a été cependant ultra décisif pour les Sky Blues ce soir. En dehors de son but, c’est lui qui récupère le ballon dans son camp avant de traverser tout le terrain et délivrer ensuite la passe décisive pour le premier but d’Aguero (58e). Remplacé par Jesus Navas (89e) qui n’a pas eu le temps d’ajouter son grain de sel à ce match de folie.

Sané (8) : quel match du jeune allemand ! Il a d’abord eu le mérite de provoquer le carton jaune de Glik (9e) synonyme de suspension automatique pour cet élément majeur du 11 adverse pour le match retour. Il a raté ensuite quelques centres (4e, 9e) gâchant de bonnes situations pour City. Mais il a ensuite mis le feu, en éliminant trois Monégasques avant de délivrer une merveille de centre à ras de terre amenant l’ouverture du score (27e). Après avoir rendu fou Sidibé tout au long du match, il a fait le break en marquant le cinquième but du soir pour City, à l’extrême limite du hors-jeu (82e).

Agüero (8,5) : voir ci-dessus.

Monaco :

Subasic (4) : il a effectué quelques parades importantes comme sur cette première intervention rapide dans les pieds de Sterling (3e) mais il aurait dû être sanctionné d’un penalty sur Agüero (35e) et commet une effroyable faute de main sur le premier but de l’Argentin (58e). Il sort tout de même un bel arrêt face au Kun en fin de rencontre. Globalement son jeu au pied a été moyen (14e).

Sidibé (3) : match raté pour l’international français. Il a parfois très bien défendu malgré quelques situations de surnombre (8e) et une grosse intervention entre De Bruyne et Sané (14e) mais il est aussi averti dès la première mi-temps (26e) et il prend dans la foulée un sacré courant d’air sur cette accélération de Sané (26e). Globalement l’Allemand l’a mis dans le rouge. Il regarde Agüero égaliser d’une reprise de volée (71e) et est dépassé par Stones (77e) mais offensivement il s’en est bien sorti.

Glik (4) : averti très tôt dans la rencontre (9e), le Polonais entamait mal ce match puisqu’il se savait en plus suspendu pour le retour mais après cet épisode, il est resté concentré et a fait beaucoup de bien à sa défense. Régulièrement sur la trajectoire des attaquants anglais avec par exemple ce contre sur Silva (11e) ou ce centre de Zabaleta (65e), il a bien bouché les espaces laissés par Sidibé. Il manque aussi d’un cheveux l’ouverture du score (18e). Sa fin de match est en revanche assez terrible car il est dépassé par les appels des Citizens.

Raggi (4,5) : il pouvait être considéré comme le maillon faible du collectif monégasque mais son expérience et sa hargne ont fait la différence sur le terrain, au moins en première période. Il a tout stoppé dans sa surface que ce soit sur coups de pied arrêtés (12e), sur cette tentative de lob d’Agüero (15e), lors de ce retour (20e) et surtout ce gros sauvetage sur sa ligne (43e). L’Italien a réalisé un match de patron mais dans les 20 dernières minutes il a pris le bouillon. Il est notamment battu dans les aires par Yaya Touré sur le but de Stones (77e).

Mendy (6) : il a vécu une rencontre un peu comme Sidibé. Pas mal de largesse en défense, mais que d’efforts devant. Bougé dans son dos par Sterling (3e) et Agüero (13e), il est aussi pris dans son dos par Sterling sur l’ouverture du score (26e). Manque de chance, il est aussi battu par la vitesse de Sterling sur le second but des Citizens (58e), mais il effectue un retour parfait sur l’ancien de Liverpool dans sa surface (67e). Il se rattrape aussi en apportant un gros soutien offensif. Il met Caballero à contribution (17e) et intercepte des ballons de contre. Il a aussi fait parler sa grosse qualité de centre (30e, 48e, 83e). Averti (55e).

Bernardo Silva (7) : on ne le dira jamais assez mais ce joueur réalise une saison énorme. Ce soir, c’est sûrement pas lui qui s’est le plus distingué mais chaque ballon touché apportait quelques choses à son équipe. Il offre notamment un amour de ballon pour Falcao qui ne peut frapper (14e) mais c’est lui qui récupère le ballon dans les pieds d’Otamendi pour l’égalisation de son équipe (31e). Sa qualité de conduite de balle (40e) et technique (44e) ont régalé. Et que d’efforts défensifs aussi. Averti (76e) et remplacé par Moutinho (84e).

Fabinho (6) : on l’a vu plus à son avantage que ce soir mais encore une fois il a offert pas mal d’équilibre à son équipe. Sa faculté de projection vers l’avant (4e) a fait du bien notamment et c’est lui qui centre le but premier but de Falcao (31e) et qui effectue le coup-franc pour Mbappé (40e). Il a tout de même eu du mal à trouver Bakayoko ce qui a parfois fragilisé le collectif. Le Brésilien a également perdu la plupart de ses duels mais il a assuré pas mal de transition entre la défense et l’attaque. Il prend un jaune en commettant cette grosse faute sur Sané (81e).

Bakayoko (4,5) : lui en revanche ne s’est pas montré à la hauteur de l’événement. Il a semblé chercher sa place sur le terrain tout au long de la rencontre. Son début de match est trop timide où sa présence ne permettait pas de couper les lignes adverses. Malgré quelques duels remportés, il n’a pas réussi à apporter sa qualité technique et a été dépassé par les vagues des citizens. Il a même carrément disparu durant le temps fort anglais où on l’a senti à bout physiquement. Averti (55e) et remplacé par Dirar (88e).

Lemar (5,5) : on ne l’a pas beaucoup vu ce soir où il s’est assuré avant tout d’aider Mendy face aux redoublements de Sterling et De Bruyne. Il a fourni d’énormes efforts défensifs et cela s’en est ressenti en phases offensives. Il n’est pas parvenu à faire parler sa qualité technique où on l’a vu imprécis. Il donne tout de même un excellent ballon dans la profondeur pour Falcao qui manque le cadre (43e). En seconde période, il a donné quelques ballons aux adversaires.

Falcao (8) : drôle de match pour lui ce soir. Il a énormément apporté par ses buts, sa présence devant et son expérience. Certes, il est trop juste pour aller au bout sur ce ballon de Silva (14e) mais derrière il marque un superbe doublé grâce à ce centre de Fabinho (31e) et ce long ballon où il mange Stone tout cru (61e). Seulement, il manque aussi un penalty très important au retour des vestiaires qu’il frappe n’importe comment (48e) et perd bêtement le ballon sur le premier but d’Agüero (58e). Sans cet arrêt superbe de Caballero (84e), il aurait fini avec un triplé. Aveti (67e).

Mbappé (7,5) :3e joueur français de l’histoire le plus jeune à démarrer un match de Ligue des Champions, le gamin a écœuré ses adversaires en première mi-temps. Il a affolé la défense adverse par sa vitesse (10e), ses dribbles (18e) et son superbe but de filou où il hérite d’un excellent ballon de Sidibé (40e). Il a baissé le pied en seconde période malgré quelques accélérations et des crochets qui ont fait tomber à la renverse Otamendi (69e). Remplacé par Germain (79e) qui est entré dans le temps le plus faible de son équipe. Il a eu du mal à s’exprimer.