Si les dernières sorties n’ont pas forcément été évidentes pour l’Olympique Lyonnais en championnat, il va falloir élever son niveau pour l’équipe de Sylvinho. De nouveau qualifié en phase de poules de la Ligue des Champions, le club rhodanien va disputer son premier match à 18h55 (rencontre à suivre sur notre live commenté) face au Zenit Saint-Pétersbourg.

Champion de Russie en titre, le club coaché par Sergey Semak ne manquera pas d’arguments avec un effectif dans la continuité de la saison dernière. Certes, les Russes devront normalement composer avec un forfait de poids puisque Malcom traîne encore une blessure contractée à la hanche. Mis à part l’absence de l’ailier brésilien, les deux équipes s’avancent avec un effectif fourni.

Lyon opte pour la continuité

À domicile, l’Olympique Lyonnais devrait poursuivre dans un 4-3-3 classique avec Anthony Lopes dans les cages. Léo Dubois, Joachim Andersen, Jason Denayer et Youssouf Koné seraient associés en défense. Au cœur du jeu, on retrouverait Jeff Reine-Adélaïde pour accompagner Thiago Mendes et Houssem Aouar. Lucas Tousart est donc attendu sur le banc. Enfin, Moussa Dembélé devrait prendre la pointe de l’attaque aux côtés de Memphis Depay et Bertrand Traoré.

De son côté, le Zenit proposera fort logiquement son système préférentiel, le 4-4-2. Dans les cages, le portier russe Andrey Lunev devrait trouver sa place derrière Igor Smolnikov, Branislav Ivanovic, Yaroslav Rakitskiy et Yuri Zhirkov. Dans le double pivot, c’est Douglas Santos qui devrait évoluer auprès du Colombien Wilmar Barrios. Pour animer les couloirs, Daler Kuzyaev et Sebastian Driussi tiennent la corde même si Oleg Shatov et Aleksey Sutormin peuvent être choisis. Enfin, le duo d’attaque Sardar Azmoun - Artem Dzyuba serait mis en place.

