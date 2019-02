Sans Neymar, Edinson Cavani et Thomas Meunier, le Paris SG craignait son déplacement sur la pelouse d’Old Trafford, au regard du redressement de Manchester United depuis l’arrivée aux manettes d’Ole Gunnar Solskjaer. Un homme a pourtant diffusé de la confiance pendant toute la préparation de ce huitième de finale aller : Thomas Tuchel. Le coach allemand n’a eu de cesse de rassurer ses troupes, grâce à un discours optimiste dans les heures précédant la rencontre.

L’Équipe explique ainsi que sa causerie a convaincu le groupe, malgré les absences de poids, qu’un résultat était possible face aux Red Devils. « Ce qui aura été le plus frappant, finalement, pendant cette causerie, c’est ce côté positif qui a toujours habité le coach. Il a su créer une atmosphère afin que les joueurs aient envie de travailler ensemble, de courir les uns pour les autres, peu importe qu’il manque Neymar ou Cavani. Il avait confiance », explique au quotidien sportif une source en interne.

Tuchel et Thiago Silva ont pris Mbappé à part

Ce discours positif, en plus d’une organisation tactique bien définie (bloquer Paul Pogba grâce à Marquinhos, Julian Draxler voire Daniel Alves), a porté ses fruits. Le technicien a également mené des entretiens individuels avec certains cadres pour leur imprimer ce qu’il attendait d’eux. Ce fut notamment le cas pour Kylian Mbappé, à qui il avait demandé, quitte à être un poil frustré, de jouer la profondeur et coller la ligne du hors-jeu au maximum. Le Parisien précise d’ailleurs que Thiago Silva s’est également entretenu avec le jeune attaquant champion du Monde 2018.

La veille du match, le capitaine parisien l’a pris entre quatre yeux pour lui dire de ne pas surjouer en l’absence de ses habituels collègues d’attaque. « Notre victoire sera collective et ne relève pas de ta seule responsabilité », lui a-t-il en substance indiqué. Résultat, l’attaquant a pesé sur la charnière adverse tout le long de la rencontre, étant récompensé par un but. Le plan du PSG a donc fonctionné sans accroc à Old Trafford, avec une victoire sans appel à la clé (0-2). Reconnaissant, Tuchel a offert deux jours de repos à ses héros. Deuxième manche dans trois semaines, au Parc des Princes.