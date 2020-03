S’il y a bien un domaine où le PSG fait partie du gotha européen, c’est sans doute celui de la masse salariale. Selon l’expression consacrée, à Paris la soupe est bonne. Quand le manque d’histoire au plus haut niveau continental ou la faiblesse du championnat rebutent, le club francilien dégaine le chéquier pour convaincre les joueurs les plus courtisés de signer en sa faveur. Une méthode qui lui permet d’écraser ses compétitions domestiques et de se mettre au niveau des plus grandes écuries européennes, du moins sur le papier.

À titre d’exemple, dix-sept des trente joueurs les mieux payés de Ligue 1 sont parisiens et treize d’entre eux font partie du top 15, en compagnie des deux Monégasques Wissam Ben Yedder et Cesc Fabregas. Le Brésilien Neymar, qui domine allègrement ce classement devant son compère de l’attaque Kyllian Mbappé, est tout simplement le troisième sportif le mieux payé au monde, derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pas forcément pour le même rendement.

Rentabilité immédiate contre vision à long terme

Adversaire du Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de Ligue des champions ce mercredi (match à suivre en direct commenté sur notre site), Dortmund suit, de son côté, une doctrine diamétralement opposée. La formation de la Ruhr fait office de tremplin pour des joueurs à fort potentiel, alors que les Rouge et Bleu visent des joueurs accomplis. Hormis quelques joueurs d’expériences (Hummels, Piszczek ou Witsel), le BVB développe des jeunes pousses, avant de les vendre à prix d’or.

Il suffit de jeter un œil aux deux lignes d’attaque pour comprendre ce phénomène. Celle du PSG est formée de Cavani (33 ans, 16,14 M€ par an*), Mbappé (21 ans, 22,92 M€), Di Maria (32 ans, 13,2 M€) et donc Neymar (28 ans, 36,72 M€). Tandis que celle des Jaune et Noir est composée d’Hazard (26 ans, 4,98 M€), Haaland (19 ans, 8 M€) et Sancho (19 ans, 6 M€). Ce dernier étant, qui plus est, formé au club.

La ligne offensive francilienne est plus expérimentée et supposée plus fiable, mais est également bien plus coûteuse. Avec cette politique, Paris s’expose à d’avantage de pertes si le joueur ne confirme pas, mais espère une rentabilité immédiate. L’idée étant de grandir le plus vite possible. À l’inverse, Dortmund fait des choix moins risqués mais qui s’inscrivent le plus souvent dans le temps. Le duo Mbappé/Neymar est peut-être le plus symptomatique de ce grand écart. À eux deux ils émargent à 59,64 M€, soit seulement 3,5 M€ de moins que l’ensemble du onze des titulaires probables de Dortmund. L’enjeu de ce huitième de finale retour sera, aussi, l’occasion de donner raison ou tort à une certaine idée du football.

*Salaires bruts annuels hors primes.