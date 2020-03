Les trois semaines d’attente entre le huitième de finale aller et le retour ont semblé interminables. Et elles ont été le théâtre de nombreuses polémiques, de la gestion de l’après-match à Dortmund avec les critiques de Neymar, l’anniversaire de Di Maria, Icardi et Cavani, le report de Strasbourg-PSG et plus récemment l’angine de Kylian Mbappé. Il est enfin temps de se replonger dans le football, avec la tenue du match retour, qui se jouera malheureusement dans un stade à huis clos en raison des mesures liées à l’épidémie de coronavirus.

Passons donc au football et aux compositions d’équipe. Côté PSG, il y a beaucoup d’incertitudes, comme trop souvent en Ligue des Champions. La première concerne Thiago Silva, blessé contre Bordeaux mais qui a apparemment gagné sa course contre la montre pour être jugé physiquement apte à jouer contre Dortmund ce soir. A quel niveau de performance ? On ne le saura que ce soir. Le capitaine parisien devrait donc être aligné en défense, aux côtés de Presnel Kimpembe. Keylor Navas tiendra sa place dans les buts. Sur les côtés, Thilo Kehrer sera présent à droite. A gauche, le débat existe entre Bernat et Kurzawa. Le second nommé semble avoir pris une petite longueur d’avance, notamment en raison de la qualité de son jeu de tête.

Cavani plutôt qu’Icardi

Dans l’entrejeu, ce n’est plus une surprise désormais, on retrouvera Marquinhos aux côtés d’Idrissa Gueye. Leur rôle sera majeur : il faudra faire oublier l’absence de Marco Verratti, colmater les brèches et bien servir Neymar et Di Maria pour conduire le jeu parisien. Le Brésilien et l’Argentin seront bien là en guise de milieux offensifs excentrés, mais attirés vers l’intérieur du jeu. Devant, l’incertitude concerne la présence de Kylian Mbappé, touché par une angine ces derniers jours. S’il apparaît déjà certain qu’il ne sera pas à 100%, il faudra attendre ce soir pour voir si Tuchel le titularisera ou le fera entrer en jeu. La dernière place en jeu se jouera entre Edinson Cavani et Mauro Icardi. L’Uruguayen a plus de probabilités d’être titulaire.

Côté Dortmund, là, pas de surprise. Lucien Favre a des certitudes et il ne s’en privera pas. C’est donc en 3-4-3 qu’il devrait aligner son équipe, avec Burki dans les buts et un trio Piszczek-Hummels-Zagadou en défense, comme lors du match aller. Sur les ailes, Guerreiro va animer le couloir gauche et Hakimi le couloir droit. Au milieu, la paire Witsel-Can sera tout aussi importante, et aura la mission de contenir Neymar comme lors du match aller. Devant, on retrouvera évidemment Haaland et Sancho. Le seul point d’interrogation concerne le troisième homme offensif. Thorgan Hazard comme au match aller ou le revenant Julian Brandt ? Réponse ce soir aux alentours de 20 heures.

