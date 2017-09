Ces derniers temps, médias, supporters et observateurs n’ont d’yeux que pour elle. Performante depuis le début de la saison (11 buts inscrits lors de ses quatre premiers matches en Ligue 1), l’attaque du Paris Saint-Germain l’est encore plus depuis que Kylian Mbappé est venu former la MCN avec Edinson Cavani et Neymar. Un trio tout feu, tout flamme qui a déjà trouvé la faille à huit reprises en deux matches. Logiquement encensée, la MCN promet des jours radieux au club de la capitale.

Pourtant, face à cet emballage médiatique, Daniel Alves a tenu à calmer tout son monde. A l’heure où le mot galactique commence à être associé au PSG, le latéral brésilien a rappelé que la MCN n’était la seule responsable du spectacle proposé par le club vice-champion de France. « Je ne pense pas que le football se résume à un trio. C’est un sport d’équipe où il y a de grands noms, comme ceux qu’on a ici pour faire des différences. Le trio a besoin de monde autour pour que la fête soit belle ».

Quand Daniel Alves évoque la remontada

Un premier message qui a précédé une mise en garde contre l’euphorie générale au sein du vestiaire francilien. Joueur au palmarès, Alves sait à quel point le PSG n’a encore rien gagné sur le plan continental pour s’autoriser une quelconque enflammade. Et pour le rappeler, l’international auriverde n’a pas hésité à évoquer l’un des épisodes les plus douloureux de l’histoire des Rouge-et-Bleu : la remontada historique subie face au FC Barcelone.

« Pour ne pas tomber dans l’euphorie, il faut penser aux résultats passés. Les choses ne sont pas aussi faciles qu’elles semblent l’être. Je ne crois pas aux déroutes, mais aux grands apprentissages. Paris a vécu une situation (la remontada, ndlr). Il doit apprendre et doit continuer à mûrir pour savoir que les éloges ne vous amènent nulle part. Vous devez savoir ce que vous devez faire pour avoir des résultats. Vous devez avoir conscience que c’est difficile d’y arriver pour que vous traciez votre chemin dans lequel vous vous renforcez. C’est pour ça qu’on a beaucoup de joueurs d’expérience qui sont là pour que personne ne s’égare ». A bon entendeur...