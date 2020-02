Il n’a plus joué depuis le premier février dernier et la réception de Montpellier au Parc des Princes (5-0). Le Brésilien a été victime d’une lésion chondro-costale et depuis, Thomas Tuchel ne veut prendre aucun risque. D’autant plus que la douleur serait encore présente pour le joueur de la Canarinha, qui peut cependant s’entraîner en toute normalité. C’est mardi soir, pour ce match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, que l’ancien du FC Barcelone est attendu sur la pelouse.

Dans des propos rapportés par le média anglais Sky Sports, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a analysé son futur adversaire, qu’il semble plutôt bien connaître. « Ce sera sans aucun doute un excellent match pour ceux qui aiment le football. Nous sommes deux équipes qui aiment attaquer, qui se sont qualifiées grâce au talent des joueurs », a expliqué le Brésilien, qui s’attend, comme beaucoup de fans et d’observateurs, à un match spectaculaire avec deux formations tournées vers l’attaque.

Neymar est sous le charme de Sancho

Et s’il y a un joueur du BVB qui a tapé dans l’œil de Neymar, c’est Jadon Sancho. L’Anglais a des statistiques sont impressionnantes : 15 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues avec son club cette saison. « Le Borussia a des joueurs qui peuvent faire la différence. Jadon est un joueur que j’aime beaucoup voir jouer, c’est un grand joueur qui a beaucoup de qualité », a ainsi souligné Neymar au sujet du joueur formé à Manchester City.

« C’est une équipe remplie de joueurs de qualité. Ils ont un joueur spécial qui est Sancho. On sait tous combien ce sera difficile pour nous à Dortmund. On espère faire un bon match et repartir à Paris avec un bon résultat », a conclu la star francilienne, attendue au tournant en Europe cette saison après ses pépins physiques qui l’ont empêché de se montrer sur la scène européenne avec les Parisiens les saisons précédentes. Qui de Sancho ou de Neymar parviendra à offrir la victoire à son équipe ? Réponse mardi aux alentours de 23h...