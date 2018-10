Samedi, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé contre Amiens en Ligue 1 (5-0). Mais en Ligue des Champions, le niveau est en général plus élevé que dans nos contrées, sans vouloir manquer de respect à nos tendres - c’est le mot - écuries hexagonales. Par conséquent, le club de la capitale peut s’imposer assez largement même lorsqu’il lui manque des joueurs comme Neymar ou Marco Verratti, sorti dès la mi-temps pour cause de blessure et remplacé par Lassana Diarra. Sauf que ce mercredi, c’est Naples qui débarque au Parc des Princes (rencontre à suivre sur notre live commenté).

Le Paris SG, après une défaite inaugurale à Anfield Road contre Liverpool (2-3), s’était facilement repris en s’imposant sur le score sans appel de six buts à un contre l’Étoile Rouge de Belgrade, même si des soupçons de corruption (concernant uniquement les Serbes) règnent encore aujourd’hui. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devrait pouvoir disposer de Marco Verratti, qui sera bien remis, de Neymar, de retour de ses vacances au Portugal, et de Di Maria.

Kimpembe de retour

En revanche, le capitaine du club français, Thiago Silva, n’est pas du tout certain de pouvoir tenir sa place pour ce deuxième grand choc de l’année pour la formation de Nasser Al-Khelaïfi en Ligue des Champions. En effet, selon Le Parisien, le Brésilien serait très incertain concernant la rencontre. L’ancien de l’AC Milan s’était en effet blessé vendredi dernier au cours d’un entraînement et n’avait donc pas pu tenir sa place contre Amiens (Thilo Kehrer l’avait remplacé).

La blessure du capitaine francilien serait aux ischio-jambiers (à l’arrière de la cuisse) et il pourrait donc être absent face aux Italiens. Toutefois, bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe devrait faire son retour dans le onze puisqu’il n’est suspendu qu’en championnat. Il se pourrait donc que Thomas Tuchel aligne une défense composée de Marquinhos et de l’international français, en grande difficulté pendant cette trêve internationale. Thiago Silva est incertain, mais il n’est pas non plus exclu - encore - qu’il soit présent. Avec son capitaine, on est toujours plus serein !