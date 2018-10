Leader incontesté du championnat de France, le PSG reprenait ses affaires courantes ce samedi lors de la réception d’Amiens. Auteurs d’un sans-faute depuis le début de la saison en Ligue 1, les joueurs de la capitale avaient là l’occasion de creuser encore un peu plus l’écart. Avant la venue de Naples au Parc des Princes, qui sera à suivre en live commenté sur notre site, Tuchel effectuait quelques changements dans son onze. Areola prenait place dans les buts derrière une défense à quatre composée de Nkunku en latéral droit, Kehrer et Marquinhos qui faisaient la paire et Bernat à gauche. Verratti était lui bien présent au milieu en compagnie de Rabiot et Draxler. Enfin, devant en l’absence de Neymar laissé au repos, Mbappé et Di Maria évoluaient en soutien de Cavani. Amiens lui se présentait en 4-3-3 avec un Ganso situé entre le milieu et l’attaque pour alimenter Otero devant.

Bien sûr les Picards prenaient une position plutôt basse dès le début de rencontre. Les dix joueurs de champ du PSG se retrouvaient même souvent dans le camp adverse. Ces derniers prenaient leur temps et jouaient sur un faux rythme durant les dix premières minutes de jeu. Moment choisi pour accélérer. Sur une remise de Cavani, Di Maria faisait briller Gurtner une première fois (11e). Le gardien concédait le corner et s’inclinait sur cette de tête de Marquinhos (1-0, 12e). Les joueurs de la capitale tentaient de se mettre immédiatement à l’abri, notamment grâce à Di Maria, particulièrement en jambes. L’Argentin voyait sa frappe captée par Gurtner (22e), puis Cavani échouait à son tour face au portier (34e). Amiens faisait le dos rond mais ne pliait pas et montrait enfin le bout de son nez.

Tarif maison pour Amiens

Les Picards passaient souvent par le côté droit où Nkunku affichait ses limites à ce poste. Saman Ghoddos en profitait pour s’illustrer avec cette frappe contrée par Otero, son propre partenaire (39e). Paradoxalement, c’est à ce moment-là que craquaient les visiteurs. Sur un nouveau corner frappé par Di Maria, Rabiot s’élevait plus haut que tout le monde et donnait un break d’avance aux siens (2-0, 42e). Le PSG aurait même pu revenir au vestiaire avec une plus large avance puisque Cavani ratait un immanquable sur ce centre de Bernat (45e+1). Devant au score, les champions de France commençaient sans doute à penser à leur match de Ligue des Champions. Légèrement touché à la cuisse, Verratti cédait sa place à la pause à Lassana Diarra, tout comme Di Maria plus tard à Diaby (59e). Avant de sortir, Fideo a failli marquer un nouveau corner direct (58e).

Amiens était pourtant bien revenu après la pause. Encore un peu fragilisés par le changement tactique, les Parisiens laissaient Monconduit frapper au but. Areola repoussait tant bien que mal mais se rattrapait sur cette nouvelle frappe de Ghoddos (47e). Kehrer lui se montrait solide dans ce duel de 40 mètres avec Otero (55e). Paris finissait mieux tout de même. Cavani se ratait une nouvelle fois dans son duel avec Gouano (66e). Malgré cette tête d’Otero (79e), Draxler aggravait le score d’une tête plongeante sur ce centre dévié de Bernat (3-0, 80e). Mbappé participait lui aussi à la fête d’une frappe sèche au premier poteau (4-0, 82e). Il signait là son 9e but en 7 matches seulement. Moussa Diaby aussi marquait son petit but à la toute fin (5-0, 88e). Le PSG poursuit son parcours sans-faute avec 10 victoires en 10 matches.

L’homme du match : Di Maria (7,5) : dix premières minutes imprécises jusqu’à cette frappe cadrée qui offre un corner où il dépose le ballon sur la tête de Marquinhos (12e). Encore dangereux sur cette reprise (22e) ou ce ballon donné à Cavani (34e), il s’offre une seconde passe décisive sur ce corner pour Rabiot (42e). Sa 36e assist depuis son arrivée en Ligue 1 en 2015, plus que tout autre joueur du championnat sur cette période. L’Argentin est encore à l’œuvre sur cette tentative de corner direct (58e). Sa dernière action puisqu’il sort légèrement touché. Le jeune Diaby l’a remplacé (59e). Il effectue une rentrée un peu décevant avant de finir en trombe avec une passe décisive pour Mbappé (82e) et un but (88e).

PSG :

Areola (5,5) : de retour dans la cage comme titulaire, le gardien de l’équipe de France n’a pas eu beaucoup de travail à réaliser. Des relances un peu ratées mais sans conséquence (22e, 28e) en première mi-temps, il devra attendre la seconde période pour se montrer. Il se détend curieusement sur cette frappe à ras de terre de Monconduit avant de se rattraper face à Ghoddos (47e).

Nkunku (4,5) : aligné à un poste qui n’est pas le sien, l’habituel milieu de terrain s’est rendu disponible dans son couloir droit. Il a tenté d’offrir des solutions mais a manqué d’adresse à part sur ce bon centre (31e). Parfois en difficulté dans les duels et les un contre un (5e), le jeune Parisien n’a pas affiché une totale sérénité. C’est d’ailleurs souvent de son côté que sont passés les Amiénois. On l’a vu un peu mieux en seconde période.

Marquinhos (6,5) : positionné dans l’axe droit de la défense centrale, le capitaine du jour a effectué une belle prestation qui va lui faire du bien, lui qui vit un début de saison en demi-teinte. Auteur de quelques transversales bien senties (9e) et d’interceptions qui ont fait du bien (19e, 35e, 69e), le Brésilien a en plus débloqué la situation en marquant de la tête sur un corner de Di Maria (12e).

Kehrer (6) : Solide dans les duels et souvent bien placé, il a pris le dessus dans le domaine aérien. Rarement mis en danger, on l’a vu concentré et parfois même décisif en chipant le cuir dans des conditions pas toujours évidentes (54e). Une interception manquée qui aurait pu coûter cher avec cette frappe de Ghoddos finalement contrée (39e). Une bonne tentative non-cadrée (31e)

Bernat (6,5) : en jambes dès le début de match à l’image de ce rush dans le cœur de la défense (3e), l’Espagnol semble de mieux en mieux dans ce collectif. Sérieux dans le repli défensif même s’il a laissé quelques trous d’air dans son dos, il n’aura pas toujours été très adroit dans ses centres, avant de rectifier la mire. Il offre une balle de but manquée par Cavani (45e+1) avant de trouver Draxler avec l’aide d’un défenseur (80e). L’ancien du Bayern commence à monter en puissance.

Rabiot (7) : placé devant la défense comme souvent, le joueur formé au PSG a démarré timidement avant de monter en puissance. Il a réussi à récupérer pas mal de ballons et à les distribuer comme s’il était dans son canapé. Le milieu de terrain a aussi marqué de la tête sur corner (42e). Avec l’entrée de Diarra, il a fait la paire avec l’international devant la défense et a semblé chercher ses repères dans ce nouveau système. Précieux dans le repli défensif et le travail de couverture (59e), il offre à son tour une balle de but à Cavani, qui se rate (67e). Remplacé par Rimane (86e).

Verratti (6) : le petit italien a réalisé une belle première période. Encore juste balle au pied, il a parfois tardé à donner le cuir, hésitant sur l’orientation à donner dans le jeu (36e). De nombreux ballons touchés dans l’entrejeu ce qui lui a permis de créer des décalages. Il n’a pas hésité non plus à aller au pressing pour soulager sa ligne d’attaque. Touché à la cuisse, il a été remplacé par précaution par Diarra à la pause (note - 6). Le joueur qui effectuait seulement sa 3e apparition en Ligue 1 a joué proprement et simplement et a même tenté de mettre un peu le danger dans la surface adverse (59e).

Draxler (6,5) : très tranchant dans l’entrejeu dès le début de match, l’Allemand est parvenu à récupérer des ballons haut dans le camp adverse (11e, 18e, 47e) et à être propre techniquement. On l’a rarement vu aussi mort de faim, preuve de son envie de temps de jeu. Moins en réussite dans les 30 derniers mètres, il a tenté de faire la différence par quelques dribbles mais parvient tout de même à marquer en fin de match d’une belle tête plongeante (80e).

Mbappé (6,5) : encore quelques numéros dont il a le secret (13e, 57e), de rares ballons dangereux offerts à ses partenaires (16e) dans la surface adverse, des petites accélérations (21e) qui n’ont pas donné grand-chose avant de marquer en toute fin de rencontre (82e). En bref, l’international français aura plutôt été décevant ce soir, même si les Amiénois le surveillaient comme du lait sur le feu, et est désormais le meilleur buteur du championnat.

Cavani (3,5) : on l’a d’abord vu dans un rôle collectif entre cette tentative à destination de Bernat (3e) et cette remise pour Di Maria (11e). Il s’est illustré ensuite par une tête cadrée mais repoussée (34e). Toujours des efforts défensifs à signaler mais également de gros ratés. Il manque une situation immanquable sur un centre de Bernat (45e+1) avant de tergiverser sur ce ballon donné par Rabiot (67e).

Amiens :

Gurtner (4) : sans surprise, le portier amiénois a été très sollicité aujourd’hui. Dès la 11e minute, il a sorti une frappe de Di Maria. Mais dans le corner qui a suivi, il est trompé par une tête de Marquinhos (12e). Il s’est employé par deux fois ensuite, encore devant Di Maria (21e) et Cavani (34e). Avant la pause, il est battu une deuxième fois par Rabiot, dans la copie conforme du premier but (42e). La deuxième période a été plus calme. Il s’est fait peur à l’heure de jeu, en dégageant sur son poteau le corner direct de Di Maria (58e). Il est trompé par deux fois à dix minutes du terme, par Draxler (80e) et Mbappé (82e). Diaby est venu aggraver le score, sans qu’il n’ait pu faire quelque chose (88e).

Dibassy (4) : titularisé à droite en défense, il a fait quelques montées en première période, sans trouver preneur à ses centres (6e, 28e). Défensivement, Mbappé ne lui a pas causé beaucoup de soucis. Seul Nkunku a pu centrer (31e). Il a vécu une deuxième période assez étrange. Alors qu’il n’est pas inquiété, son équipe a tout de même encaissé trois nouveaux buts. Il a peut-être été un peu loin du marquage de Draxler quand celui-ci a marqué le troisième but (80e).

Adenon (3,5) : associé à Gouano en défense centrale, l’international béninois a été malheureux lors de ce match. Sa très bonne intervention sur le centre de Nkunku, détourné en corner, a mené au but du break parisien de Rabiot (42e). Alors que Paris a levé le pied en seconde mi-temps, il n’a pas été mis en danger. Il a effectué une bonne remontée, mais sans aller plus loin (65e). Sa malchance s’est poursuivie, alors qu’il a prolongé le centre de Bernat pour Draxler, qui n’a plus qu’à marquer (80e). Il se fait éliminer par Diaby sur le cinquième but (88e).

Gouano (3,5) : le capitaine picard a été mis en difficulté en première période. Il a été devancé par Marquinhos, plus rapide, sur l’ouverture du score parisienne (12e). Il a eu aussi du mal face aux attaquants du PSG, particulièrement face à Di Maria à la 33e. La deuxième partie de la rencontre a été plus calme, réalisant un bon retour défensif sur Cavani (66e). En fin de match, le tir de Mbappé lui est passé entre les jambes et a trompé Gurtner (82e). Il est déposé par Diaby sur le 5-0 (88e).

Krafth (3) : avec Angel Di Maria en adversaire direct, il n’a pas passé un après-midi facile. Il a laissé pas mal d’espaces à l’Argentin (9e, 21e). Il a aussi du mal à contenir Cavani (34e) et Bernat (45e). Offensivement, son centre a été contré (37e) et sa frappe est passée loin du cadre (45+1e). En seconde mi-temps, il a été trop loin de Bernat, qui centre pour le troisième but, inscrit par Draxler (80e). Il a laissé Mbappé frapper pour le but du 4-0 (82e).

Gnahoré (4) : un match moyen pour le milieu de terrain, qui s’est essayé quelques fois au pressing. Mais il n’a pas fait le poids face à l’entre-jeu parisien. Trop discret, il n’a pas fait le lien entre la défense et l’attaque amiénoise. Un match compliqué pour lui. Il est remplacé à dix minutes de la fin, dans la foulée du troisième but du PSG, par Alexis Blin (81e). Il n’a pas eu le temps de s’exprimer.

Monconduit (3,5) : que cela a été dur pour le milieu picard dans le premier acte. Mbappé lui a fait mal, notamment à la 15e. Juste avant la mi-temps, il a été un peu court sur le corner de Di Maria, Rabiot en profitant pour marquer le but du 2-0 (42e). Revenu sur la pelouse avec de meilleures intentions, il s’est illustré par une frappe repoussée par Areola (47e). Il est ensuite retombé dans ses travers. Un match à oublier.

Ganso (4) : l’ancien joueur du Séville FC a été peu en vue durant les 45 premières minutes. Même s’il a été propre dans ses passes, elles n’ont pas apporté le danger dans le camp adverse. Il a évolué plus haut en seconde période et a essayé de faire jouer son équipe, sans trouver la faille. Il a cédé sa place à Mathieu Bodmer (74e), qui n’a pas pesé sur ce match.

Ghoddos (5,5) : il a été l’Amiénois le plus présent offensivement. La majorité des offensives picardes sont passées par son côté. Il s’est essayé à la frappe par deux fois sans danger (22e, 39e). Au retour des vestiaires, il a encore une fois tiré, mais sa frappe est repoussée par Areola (47e). Il s’est ensuite peu à peu effacé au fil de la partie.

El Hajjam (4,5) : habituellement latéral droit, l’international marocain est monté d’un cran pour ce match. Il s’est pas mal baladé et n’est pas resté cantonné à son couloir. Mais cela n’a pas été une rencontre facile pour lui, qui a eu fort à faire pour contenir Juan Bernat et Di Maria. Pas à son poste, il ne s’est pas montré dangereux en attaque aujourd’hui. Il est remplacé par Moussa Konaté à la 67e minute. Quelques accélérations à mettre à son actif, sans danger.

Otero (5) : le Colombien le savait, ce match allait être dur pour lui. Mais il ne s’est pas résigné pour autant. L’attaquant s’est battu pour exploiter le moindre ballon qu’il a reçu. Il a tout de même fallu attendre la 51e minute pour le voir tenter sa chance, qui a terminé au-dessus. Sa tête à la 79e a terminé dans les petits filets du portier adverse. Malgré son envie, il n’a pas été décisif. Dommage.