Un point en deux rencontres de Ligue des Champions. Il est évidemment encore trop tôt pour commencer à envisager une éventuelle non-qualification en huitièmes, mais force est de constater que cette lourde défaite à Paris et surtout, ce match nul face à Bruges, font tâche. Ce soir, sur leur pelouse, les troupes de Zinedine Zidane ont montré de sacrées lacunes défensivement ainsi que dans l’animation offensive, alors que les prestations de certains joueurs comme Eden Hazard sont encore bien trop insuffisantes. La réaction du tacticien français était donc particulièrement attendue.

« Le résultat est mauvais, mais la réaction a été bonne. On ne peut pas être content, on a fait 45 minutes comme on n’avait jamais fait avant. Je retiens la réaction, même si je ne peux pas être content de n’obtenir qu’un point », a d’abord lancé l’entraîneur français, un peu agacé par cette première période pour le moins catastrophique. Il faut dire que le Real Madrid a encaissé deux buts conséquence d’erreurs défensives évidentes, avec des alignements très approximatifs.

Zinedine Zidane ne s’inquiète pas encore

« Les buts qu’on a encaissés sont ridicules (dans le sens où le Real était à la rue, NDLR). On a mal commencé, à partir de la dixième minute on n’était pas concentré sur les zones où le rival pouvait nous faire le plus mal. Quand ils marquent le premier ils sont boostés, nous on est pas bien et ils mettent le deuxième. J’insiste, je retiens la deuxième période », a-t-il ajouté, avant d’expliquer ce qu’il a dit à ses hommes à la pause pour les remotiver en vue du retour sur les vestiaires : « je leur ait dit qu’on avait 45 minutes pour changer ça, et ils ont réussi à le faire, avec plus d’attitude et l’envie d’aller chercher le match ».

Faut-il commencer à s’inquiéter après ce petit point obtenu en deux journées ? Zinedine Zidane a répondu : « on verra. On a un match de Liga samedi prochain et on sait qu’en Ligue des Champions la situation est un peu moins bonne, mais on va enchaîner ». Prochain rendez-vous européen le 22 octobre prochain sur la pelouse de Galatasaray, avec cette fois, l’obligation de prendre les trois points...

