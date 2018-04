À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions face à la Juventus, l’une des questions qui taraudent la presse espagnole est de savoir qui d’Isco ou de Gareth Bale sera titulaire demain au coup d’envoi à l’Allianz Stadium. Interrogé ce lundi en conférence de presse, Zinedine Zidane n’a surpris personne. Comme à son habitude, dès que des indices sur sa composition de départ lui sont demandés, l’entraîneur du Real Madrid a éconduit tout son monde. « C’est une chose qui concerne le vestiaire, donc je ne vous répondrai pas ».

Pourtant, il n’est pas rare de voir la presse madrilène percer le mystère et révéler ainsi les plans de Zizou. Et ça, Zidane n’apprécierait pas. Selon El Confidencial, le technicien français se serait donc mis en quête de retrouver la taupe qui ferait fuiter ces informations. Un comportement qui irriterait au plus haut point ZZ, ce dernier estimant, forcément, que c’est une trahison vis-à-vis du sacro-saint vestiaire. Un peu comme Unai Emery, l’ancien joueur de l’équipe de France entend donc mettre fin à ce phénomène.

Zidane en chasse depuis le match face au PSG

D’après le média espagnol, si les rumeurs incessantes sur une possible arrivée de Neymar au Real ne dérangent pas le staff technique merengue, les informations fuitant sur l’état du groupe agaceraient, en revanche, Zidane qui y voit là une manière de déstabiliser le groupe double champion d’Europe. El Confidencial ajoute d’ailleurs que cette chasse à la taupe aurait été lancée après le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Une rencontre pour laquelle le coach madrilène n’aurait pas aimé l’annonce de la titularisation d’Isco.

Bien décidé à ne pas voir ses plans être dévoilés au grand jour alors que son équipe aborde le sprint final de sa saison, Zidane veut verrouiller les portes de son vestiaire. Y arrivera-t-il ? Toujours est-il que El Confidencial poursuit en indiquant que ces fuites auraient influencé les déclarations de Zidane au moment où le dossier Kepa Arrizabalaga faisait la une des journaux madrilènes en janvier dernier. En clair, face aux révélations concernant l’arrivée imminente du portier de l’Athletic Bilbao à Madrid (qui est finalement resté dans son club avant de prolonger), le Français aurait ainsi choisi de privilégier la stabilité dans son groupe, plutôt que de confirmer l’information et prendre le risque de nuire au rendement de son gardien Keylor Navas.