Ce jeudi, Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso passeront en commission de discipline, pour plaider leur cause et connaître la durée de leur suspension. Les deux hommes ont été expulsés lors du bouillant derby à Saint-Étienne dimanche dernier. Le premier a récolté deux avertissements et devrait s’en tirer à bon compte, tandis que le second s’est rendu coupable d’un tacle très dangereux sur Fabien Lemoine, qui a préféré sortir du terrain après coup.

Très remonté, Tolisso devrait manquer quelques rencontres avec l’OL. Ce qui n’arrange les affaires de personne. Interrogé par RMC, il a livré son mea culpa. « J’ai complètement craqué à la fin du match. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai fait un très mauvais geste. Je suis désolé. Je n’ai pas pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir pour moi et mon équipe. C’est un mauvais exemple que je donne aux plus jeunes. Je suis déçu de ce geste, qui est à bannir des terrains de foot », a-t-il assuré. « J’ai complètement pété un câble. »

Les regrets de Tolisso

Tolisso ne veut pas donner une pareille image, lui qui est également souvent victime de l’énervement de ses adversaires (comme lors du coup de pied adressé par Benjamin Mendy face à Monaco). Cette fois-ci, c’est lui qui a dégoupillé. « Je me pénalise, je pénalise mon équipe. C’est un manque de maturité. J’aurais dû plus réfléchir », concède-t-il, avant d’adresser des mots d’excuse envers Fabien Lemoine, accusé par les Lyonnais d’être entré en jeu pour faire dégénérer la partie.

« Je voudrais lui dire que je regrette ce que j’ai fait. Je comprends qu’il ait pu avoir peur. Je suis arrivé vite. C’est un geste que je ne referai plus dans ma carrière », assure ainsi Corentin Tolisso. Son acte de contrition servira-t-il à réduire sa sanction ? On le saura jeudi soir.