Morgan Sanson, Dimitri Payet, Patrice Evra, Grégory Sertic. Grâce à un chèque total de 43 M€, l’Olympique de Marseille a signé un mercato hivernal plus que séduisant sur le papier. Une campagne mêlant l’arrivée d’un grand espoir du football français (Sanson), un joueur de devoir (Sertic), et deux têtes d’affiche (Payet, Evra) dont la mission sera d’encadrer le vestiaire et d’apporter un gros plus sur le terrain. Un signe fort pour l’équipe McCourt, un an après un mercato hivernal 2016 où le sprint final avait été marqué par le prêt de l’attaquant écossais Steven Fletcher.

Alors, la satisfaction ne pouvait qu’être de mise pour le président du club Jacques-Henri Eyraud. Invité à réagir dans les colonnes de L’Équipe, le nouvel homme fort de l’OM a dressé un mini bilan de sa première expérience marseillaise sur le mercato. « Avec le sentiment d’avoir atteint nos objectifs. C’est-à-dire commencer à renforcer l’équipe, intelligemment, à l’image de ce que doit être notre projet : à la fois des jeunes talents prometteurs, qu’on va faire grandir, et des joueurs plus expérimentés, qui vont avoir un rôle important sur le terrain et dans le vestiaire. Tout ça dans une discipline budgétaire réelle. On n’est pas le Qatar. »

Evra et Payet pour attirer du lourd

Une dernière phrase faisant référence aux sommes colossales investies par le Paris Saint-Germain (70 M€ pour recruter Draxler et Guedes par exemple) et qui sert de credo pour l’équipe Eyraud. En clair, Marseille se dit prêt à consentir d’autres efforts financiers, mais pas à n’importe quel prix. L’exemple parfait étant le dossier Payet conclu pour un peu moins de 30 M€ alors que West Ham en réclamait bien plus. Une ligne de conduite ferme à laquelle ne compte pas déroger Eyraud, notamment lors du prochain mercato estival où l’OM sera attendu au tournant.

« Ce qui est certain, c’est qu’on n’est pas là pour se faire avoir sur tous les joueurs qu’on va acheter. (...) Ce qu’a prouvé ce mercato, c’est qu’on était capables de prendre des engagements importants, y compris au niveau financier. Je pense que ces deux arrivées sont un signal concret de notre ambition. Cela aura un impact sur des joueurs de ce calibre. Il faut des icônes. Payet en fait partie, c’est évident. Il a vendu 1 000 maillots dans la journée d’hier ! » Un bel optimisme qu’il faudra confirmer dans les mois à venir !