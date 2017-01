Ce Paris Saint-Germain-AS Monaco avait tout d’une finale du championnat de France avant l’heure. Malheureusement, pour tous ceux qui attendaient un match spectaculaire, ce choc a finalement accouché d’une souris (1-1). Un nul qui a surtout satisfait les Asémistes, tout heureux d’avoir pu éviter le pire durant le temps additionnel grâce à Bernardo Silva. Toujours leaders de la Ligue 1, les joueurs du Rocher sont donc repartis de la capitale avec le sourire aux lèvres. Car en plus de la bonne opération comptable, l’ASM peut être rassurée par le contenu de son match. Contrairement aux Parisiens.

« Le résultat est équitable car on n’a pas vu un grand Paris. On n’a pas fait un grand match. Cette équipe de Monaco nous a posé des problèmes et on n’a pas vu le meilleur de Paris », pestait d’ailleurs Blaise Matuidi en zone mixte à l’issue du match. Une prestation parisienne qui a également fait réagir Monaco. Promise aux déferlantes franciliennes, l’ASM a fait mieux que résister. Alors, au moment de jauger le champion en titre, les Monégasques sont loin de faire un complexe d’infériorité. À l’image de Leonardo Jardim en conférence de presse.

Mendy taquine le PSG

« Un match nul à Paris, c’est bien, mais nous avions l’ambition. L’équipe a montré des qualités suffisantes pour gagner. Cela fait trois ans que je suis ici, c’est la troisième fois que je viens ici à Paris. Les deux premières fois, on avait plus défendu qu’attaqué. Je crois que le match d’aujourd’hui (dimanche) est équilibré. Paris a attaqué, mais Monaco aussi. Les deux équipes étaient proches l’une de l’autre en termes de qualité de jeu. » Idem chez Benjamin Mendy. Interrogé sur l’étonnante capacité de ses partenaires à acculer les Parisiens dans leur moitié de terrain dès l’entame de match, l’ancien Marseillais s’est expliqué : « On le savait, notre coach nous avait préparés à ça. Il nous a dit qu’ils allaient bien démarrer d’en bas et que si on allait les presser haut, ils allaient être embêtés. Sur certaines phases de jeu, ils ont eu du mal à relancer », a-t-il indiqué en zone mixte. Avant de poursuivre.

« Ce n’est pas inespéré. J’y croyais après le but. (…) De ce que j’entendais, ils nous attendaient. Tout le monde disait : « Paris vous attend »… On est venu, on repart avec un point, on reste premier au classement. On a un peu de déception parce qu’on a eu les occasions. C’était un match assez ouvert. Match nul, c’est bien pour nous aussi. En quoi ils nous ont gênés ? On a failli gagner, on a fait un nul. En quoi ils nous ont gênés (sourires). » Visiblement, même si le championnat est encore loin d’avoir rendu son verdict, l’AS Monaco semble plus que jamais confiante sur ses chances de détrôner l’ogre parisien !