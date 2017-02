L’occasion était belle pour l’OL de prendre ses distances avec Saint-Etienne, qui était tombé un peu plus tôt dans la journée contre Caen. Les Gones recevaient une faible équipe de Metz au Parc OL dans un 4-2-3-1 avec une ligne Cornet-Fekir-Depay en soutien de Lacazette. Rappelons que lors du match aller, la rencontre n’avait pu aller à son terme à cause de l’affaire des jets de pétards. Lyon s’avançait comme grand favori en cette fin d’après-midi d’autant que Metz se présentait dans la capitale des Gaules avec de nombreux absents.

Ce sont pourtant bien les visiteurs qui manquaient de très peu d’ouvrir rapidement le score. Vion s’échappait sur la droite de la surface pour alerter Mandjeck au second poteau mais le milieu de terrain ratait le ballon face au but vide (2e). Après cet épiphénomène, Lyon venait à la charge avec cette frappe enroulée de Depay (12e). L’OL dominait largement cette rencontre et insistait sans pour autant se créer de grosses occasions. Il fallait attendre la 39e pour voir du danger sur la cage de Didillon avec ce centre de Jallet où Lacazette et Depay étaient trop courts.

Deuxième festival offensif de suite

L’ouverture du score se faisait sentir. Elle ne tardait pas à arriver car Depay profitait d’une frappe de Lacazette sur le poteau avant qu’elle rebondisse dans le dos de Didillon. Le Hollandais n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 43e). Après avoir commencé tranquillement, les Gones accéléraient en seconde période. Depay s’offrait même un doublé. Après avoir perdu le ballon, il remportait son duel face à Doukouré et enchaînait par une puissante frappe à ras de terre (2-0, 53e). Devant au tableau d’affichage, l’OL pouvait dérouler en cette fin de rencontre.

Didillon sauvait son but d’une belle manchette devant Tolisso qui avait été décalé par Lacazette (59e). Certes, Erding se procurait une grosse opportunité en manquant le cadre (62e) mais les locaux étaient bien trop forts. Balliu était contraint d’envoyer le ballon dans son propre but dans ce service de Depay pour Lacazette (3-0, 74e), alors que l’attaquant marquait à son tour un magnifique but sur un exploit individuel (4-0, 78e). Malgré deux occasions manquées (81e, 84e), Valbuena (5-0, 90e+2) concluait ce second festival offensif consécutif de l’OL, après son match en Ligue Europa. Lyon est 4e avec quatre points d’avance sur Bordeaux.

Le classement de Ligue 1 à retrouver ici.