Real Betis - Chelsea : les compositions officielles

Ce mercredi, la Ligue Europa Conference nous offre une belle finale entre le Real Betis Balompié et Chelsea. A domicile, les Verdiblancos s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Adrián qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Natan, et Ricardo Rodriguez. Johnny Cardoso et Pablo Fornals se retrouvent dans l’entrejeu avec Isco un cran plus haut. Antony et Ez Abde accompagnent Cédric Bakambu en attaque.

De leur côté, les Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Filip Jørgensen dans les cages derrière Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Benoît Badiashile et Marc Cucurella. Le double pivot est assuré par Enzo Fernàndez et Moises Caicedo. Devant, Nicolas Jackson prend la pointe de l’attaque avec Noni Madueke, Cole Palmer et Pedro Neto en soutien.

Les compositions

Real Betis : Adrian - Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez - Cardoso, Fornals - Antony, Isco, Abde - Bakambu

Chelsea : Jørgensen - Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella - Caicedo, Enzo - Madueke, Palmer, Neto - Jackson