On a retrouvé Lassana Diarra. On a pu le voir patienter sagement avant d’entrer en jeu en toute fin de match de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Guingamp (2-0). C’était la fin d’une longue mise à l’écart, apparemment d’un commun accord avec son coach Rudi Garcia. En réalité, le joueur, qui ne semblait pas motivé à porter les couleurs de l’OM, avait été invité à se mettre de côté jusqu’à ce que le mercato d’hiver ferme ses portes, soit le 31 janvier à 23h59.

Pourtant, des destinations exotiques sont encore possibles comme la Chine ferme son marché le 28 février prochain. Toutefois, selon RMC ce jeudi soir, le milieu de terrain international français ne serait pas vraiment enclin à rejoindre ces destinations. Une réunion aurait eu lieu entre les parties à la fin du mercato et Lassana Diarra aurait alors dit qu’il était « à la disposition du club, motivé et désireux de réaliser une grosse deuxième moitié de saison ».

Il aimerait que l’OM lui vienne en aide

Pourtant, ce ne serait pas tout selon la radio. En effet, voyant les investissements consentis par l’Olympique de Marseille sur le mercato hivernal (Sanson 12M€, Payet environ 30M€), l’ancien joueur du Real Madrid et du Lokomotif Moscou aurait aimé que le club prenne les devants. En d’autres termes, que le club lui propose de prendre en charge une partie de l’amende qu’il doit au club russe (10 millions d’euros) infligé par la Fédération internationale de football (FIFA).

Mais du côté de Jacques-Henri Eyraud et des dirigeants du club du sud de la France, on estime que c’est au joueur de prouver désormais qu’il s’intègre totalement dans l’« OM Champions Project ». Dès lors, les décideurs marseillais pourraient revoir les choses et éventuellement faire un geste envers Lassana Diarra, qui émarge à - environ - 250 000 euros mensuels. L’histoire ne semble pas encore terminée sur la Canebière pour celui qui est rentré en jeu ce mercredi sous les huées du Stade Orange Vélodrome.