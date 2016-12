Deux défaites et un nul lors des trois derniers matches de championnat, voilà qui a fait basculer la saison du PSG du mauvais côté. Relégué à sept points du leader niçois, à trois points de l’AS Monaco et avec l’OL de retour dans le rétroviseur, le club de la capitale se retrouve dans une situation de crise. Est-ce pour autant qu’Unai Emery se sent déstabilisé ? Si l’on en croit le contenu de sa conférence de presse à la veille de PSG-Lorient, pas vraiment. Le technicien basque a livré son habituel discours, avec les mots « confiance » et « travail » en guise de leitmotiv.

Quand on lui oppose le discours de Marco Verratti après la défaite à Guingamp, où le petit Italien évoquait une attitude suffisante de la part de ses coéquipiers au moment d’entrer sur les terrains, l’entraîneur ne semble pas s’en inquiéter. « Après le match, j’ai parlé à certains joueurs. Les équipes qui jouent contre nous sont à 150 %, tous les matches sont très difficiles. Nous avons besoin de joueurs très motivés pour surmonter cette difficulté. (…) Nous avons besoin de concentration, de motivation. L’attitude de l’équipe est bonne, j’en suis content. »

Emery toujours optimiste

Emery refuse ainsi de parler de crise, rejette les questions sur son cas personnel en évoquant seulement le match de Lorient ou répond à côté lorsque le mercato hivernal est évoqué. La faute à un français pas encore maîtrisé ou une réelle volonté de ne pas s’alarmer des résultats actuels ? « Quand on se sera amélioré, tout ira bien », a-t-il notamment glissé lors de sa conférence de presse. « Je n’ai pas de doute sur mes joueurs, sur le PSG ».

Les doutes se concentrent plus sur sa personne mais cela ne lui pose pas de problème majeur. « C’est le football. L’entraîneur a une grande responsabilité. Je connais les bons et les mauvais moments », a-t-il assuré. Positif et optimiste pour la suite, Unai Emery apparaît en décalage avec la forme actuelle de son équipe. Est-il visionnaire ou au contraire aveugle ? On aura un nouvel élément de réponse demain soir face à la lanterne rouge Lorient.