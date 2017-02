À 22 ans, Tiémoué Bakayoko vit sa quatrième saison à l’AS Monaco. Une quatrième année qui est celle de la confirmation pour ce jeune milieu de terrain arrivé en 2014 en provenance de Rennes en échange de 8 M€. Une somme conséquente à l’époque pour un joueur qui venait d’achever sa première saison de Ligue 1 en Bretagne. Mais aujourd’hui, la formation princière se frotte les mains. Comme avec plusieurs pépites issues de son centre de formation (Kylian Mbappé, Almamy Touré) ou recrutées très jeunes (Bernardo Silva, Thomas Lemar), l’ASM sait qu’elle possède des éléments prêts à lui garantir de juteux revenus lors des prochains mercatos.

Bakayoko n’échappe donc pas à la règle et a d’ailleurs déjà tapé dans l’oeil de plusieurs écuries de renom telles que Chelsea ou encore Manchester United. Lié au club de la Principauté jusqu’en 2019, l’ancien Rennais était récemment monté au créneau pour fermer la porte à un départ prématuré lors du dernier mercato hivernal. En revanche, l’histoire risque d’être différente l’été prochain. Surtout si une équipe comme le Paris Saint-Germain décide d’en faire l’un de ses objectifs estivaux.

Bakayoko a pleuré pour le PSG

Originaire de la région parisienne, le Monégasque a en effet avoué qu’il est très attaché au club de la capitale. Un amour qui l’a même fait souffrir lorsqu’il a manqué l’occasion d’intégrer le centre de formation des Rouge-et-Bleu. « L’opportunité de signer au centre de formation du PSG s’est présentée après Montrouge. Mais mon papa et mon frère ont choisi Rennes, le meilleur centre de formation de l’époque. Ne pas aller au PSG m’a fait mal, j’en ai même eu les larmes aux yeux », a-t-il déclaré au Parisien.

Déçu de ne pas avoir pu rejoindre le PSG, Bakayoko a donc avoué qu’il n’aurait pas envie de rater le coche une deuxième fois si l’occasion se présente. « Je suis très heureux à Monaco. (...) Après, on verra. J’espère que je signerai dans un grand club. (...) Je suis né et j’ai vécu toute ma jeunesse à Paris. Si l’opportunité se présente, je ne refuserais pas de signer au PSG. Mais, je n’ai que 22 ans. Et, je me sens très bien à Monaco. » Après avoir dépensé 24 M€ pour arracher Layvin Kurzawa à l’ASM la saison passée, le PSG signera-t-il un nouveau gros chèque pour s’offrir un nouveau talent asémiste ? Affaire à suivre.