De l’expérience. Voilà ce que l’Olympique de Marseille recherche sur le marché des transferts, si l’on se fie tout au moins aux pistes annoncées dans la presse européenne. Car si les jeunes Iker Muniain et Jordan Amavi ont été cités comme des cibles potentielles sur le Vieux port, les plus expérimentés John Obi Mikel (29 ans) et Mathieu Flamini (32 ans) font également partie des éléments ciblés par l’écurie olympienne. Des vétérans capables d’apporter une certaine grinta et de gérer les moments chauds, voici donc l’un des axes de recherche de la nouvelle direction marseillaise.

Toujours dans cette logique, Andoni Zubizarreta et ses équipes scrutent un peu partout sur le Vieux continent, et ont peut-être trouvé une affaire à saisir sur le marché des transferts du côté de l’Écosse. En effet, l’OM a des vues sur un joueur du Celtic Glasgow. Il ne s’agit bien évidemment pas de Moussa Dembélé, l’avant-centre français qui flambe et que les cadors européens s’arrachent, ni du jeune espoir de 13 ans Karamoko Dembélé, phénomène annoncé. Non, c’est avec Efe Ambrose que les Phocéens discutent.

Ambrose annonce des discussions avec l’OM

« Oui, j’ai des contacts avec Marseille. Il n’y a encore rien de concret pour le moment, mais on en saura plus dans les prochains jours. Je suis pour l’heure encore un joueur du Celtic, où j’espère pouvoir faire de mon mieux pour forcer le destin et revenir dans les plans du manager. Mon nom a été cité dans d’autres clubs en Championship (D2 anglaise), parmi lesquels Wolverhampton, mais il me reste encore six mois de contrat. Je ne peux donc pas trop en dire plus. Tout ce que je veux, c’est rejouer, que ce soit avec le Celtic ou un autre club », précise au Scottish Sun ce défenseur central de 28 ans.

L’international nigérian (49 capes, 4 buts) est formel : il est donc bien en discussions avec l’Olympique de Marseille. Et comme vous l’aurez noté, le Super Eagle est dans une impasse actuellement au Celtic. En effet, il faut remonter au 27 juillet et une rencontre face à Astana (1-1) en barrages pour la Ligue des Champions pour trouver trace de sa dernière apparition sous la tunique de la formation écossaise. Le manager Brendan Rodgers ne comptant pas sur lui, celui qui fut titulaire en huitième de finale de la Coupe du Monde 2014 face à l’équipe de France est donc disponible sur le marché. Reste à savoir si l’OM ira ou non au bout de ses intentions dans ce dossier...