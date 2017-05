Le LOSC nouveau prend forme. Bientôt entraîné par Marcelo Bielsa et déjà dirigé par Gérard Lopez, le club nordiste a vu Luis Campos arriver au poste de conseiller spécial du président chargé de booster le recrutement. Comme à Monaco, le Portugais a déjà imposé sa griffe lors du mercato hivernal, enchaînant les recrues prometteuses au dernier jour du marché des transferts (El Ghazi, Junior Alonso, Farès Bahlouli, Agim Zeka, Gabriel, Xeka, et Kishna ont tous posé leurs valises au Domaine de Luchin).

Et si toutes ses recrues n’ont pas encore eu vraiment le temps de s’acclimater et de démontrer toute l’étendue de leurs qualités, le ton est donné. Oui, les Dogues veulent miser sur des paris et faire confiance à des jeunes promis à un grand avenir. La direction lilloise continue ainsi de prospecter en ce sens et a, selon nos informations, un œil attentif sur la situation d’un joueur évoluant en Croatie. En effet, l’actuel onzième au classement du championnat de France de Ligue 1 a des vues sur un certain Ante Coric.

Le LOSC séduit par Ante Coric

Ce milieu offensif n’est âgé que de 20 ans, et a inscrit 8 buts en 36 matches disputés cette saison sous les couleurs du Dinamo Zagreb, formation avec laquelle il est lié jusqu’en 2022. International croate A de son état (4 capes), le surdoué a participé à 4 des 6 rencontres de son équipe en Ligue des Champions, titulaire notamment à chaque fois face à l’OL : « Le LOSC est très intéressé par Ante. Ils l’ont suivi plusieurs fois. Il est très demandé et très talentueux », nous souffle d’ailleurs une source proche du dossier.

Toujours selon nos informations, le talent croate occupe une place de choix dans la short-list des Nordistes, qui l’ont érigé parmi leurs priorités de recrutement sur le mercato estival. Reste maintenant à savoir si les deux écuries trouveront un terrain d’entente sur le montant d’un transfert, et si Coric pourra enfin faire le grand saut direction un championnat majeur européen. Pour rappel, par le passé, son nom avait été cité au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, à Manchester City, à l’Inter Milan, ou bien encore au FC Porto. L’heure est probablement venue pour lui de faire le grand saut.