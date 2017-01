14 matches de Ligue 1 disputés, dont seulement 7 comme titulaire, et 2 passes décisives : depuis le début de la saison, Jordan Ferri n’est pas considéré comme un membre à part entière du onze de départ de l’Olympique Lyonnais. Bruno Genesio lui préfère les Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, et autres Lucas Tousart ou Sergi Darder, lesquels apparaissent plus souvent sur le pré que ce soit dans le 4-3-3 régulièrement mis en place ou le 4-2-3-1 instauré depuis quelques rencontres : « J’ai un temps de jeu réduit comparé aux autres années, c’est toujours frustrant d’être sur le banc, mais ça pousse à se surpasser, à montrer aux entraînements qu’on peut faire appel à moi », nous confie le joueur au Groupama OL Training Center.

Cette situation a de quoi interpeller le relayeur de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2020 dans la capitale des Gaules, d’autant qu’un club comme l’Olympique de Marseille, en pleine reconstruction, a été annoncé comme intéressé par ses services : « C’est flatteur, oui. C’est un club que je supportais étant petit, étant de la région. Il y a un nouveau projet qui est intéressant pour l’Olympique de Marseille, donc oui c’est flatteur d’être cité dans les petits papiers d’un club comme ça », lance le natif de Cavaillon, qui refuse cependant de trop s’étendre au moment d’évoquer de possibles contacts avec les Phocéens : « Je ne sais pas pourquoi c’est sorti dans la presse, pour le moment il n’y a rien », élude-t-il avec le sourire.

Le numéro 12 rhodanien peut cependant se poser des questions en toute légitimité, son temps de jeu réduit pouvant l’inciter à aller voir ailleurs. Mais Jordan Ferri l’assure, il n’est pour l’heure pas question pour lui de penser à un départ, mais plutôt à regagner sa place : « Dans le foot, tout peut se passer, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais à l’heure actuelle, je suis en plein dans le projet de Lyon, je sais que le coach compte quand même sur moi. Pour l’instant, j’ai ma tête totalement à Lyon. Quand le temps de jeu est réduit voire néant, on se pose forcément des questions. Mais j’ai à cœur de montrer de quoi je suis capable à Lyon, mon club formateur », conclut-il. Le message est passé.