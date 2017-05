« J’ai déjà fait beaucoup de choses pour le club et j’aimerais aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais je n’exclus pas aussi le fait de rester. Je ne veux pas partir juste pour dire "je pars" ». Ce mardi soir, au micro d’OLtv, Alexandre Lacazette (25 ans) a ouvert grand la porte à un départ de l’Olympique Lyonnais cet été, évoquant tout spécialement l’option Atlético Madrid. Les Gones, prévenus des intentions de leur attaquant, ont commencé à explorer le marché à la recherche de solutions pour remplacer l’international tricolore (10 sélections, 1 but).

L’une des solutions envisagées se nomme Landry Dimata (19 ans). Ce jeune attaquant, supervisé à plusieurs reprises par les scouts lyonnais, réalise une saison plus qu’intéressante du côté d’Ostende, en Belgique. Pour son premier exercice complet en Jupiler Pro League, l’international Espoirs belge (2 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2021, a trouvé le chemin des filets à 12 reprises en 29 apparitions, avec une passe décisive délivrée par ailleurs. Des statistiques intéressantes et une marge de progression certaine qui ont donc éveillé l’intérêt des Gones, comme l’a confirmé le représentant du joueur à nos confrères allemands de Fussball Transfers.

Mais pour attirer le jeune buteur du côté du Parc OL, les Rhodaniens devront ruser. La concurrence s’annonce en effet rude. Le VfL Wolfsbourg, le Werder Brême et Hambourg figurent également au rang des intéressés. Mais ce n’est pas tout, des écuries de Premier League et de Serie A sont aussi à l’affût. « Nous allons étudier et voir ce qui se présente à nous très tranquillement. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne prendrons notre décision qu’une fois la saison terminée », a conclu son agent à Fussball Transfers. Alors, Landry Dimata sera-t-il l’heureux élu qui aura la tâche de faire oublier Alexandre Lacazette à Lyon ? Réponse dans les prochaines semaines...