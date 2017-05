« Pour le moment, il y a un joueur qui a un bon de sortie pour un seul club. C’est son club de cœur. Si son club de cœur est capable de s’aligner sur nos prétentions, dans ce cas-là les choses se passeront bien. On parle du club de cœur d’Alexandre (Lacazette) ». C’est au cours de sa longue conférence de presse tenue hier que Jean-Michel Aulas a tenu ses propos au sujet de son meilleur buteur (26 réalisations en Ligue 1 cette saison). Lacazette a échappé aux tacles saignants de son président contrairement à Tolisso ou surtout Gonalons. Pourtant, à l’instar des deux autres, il n’a jamais caché ses envies de départ si jamais un gros club étranger venait taper à la porte.

Le bon de sortie offert par son président peut le rassurer sur ce point, il ne sera pas retenu contre son gré. Mais il ne veut pas acter aujourd’hui un départ, bien conscient que tout ne se déroule pas toujours comme prévu sur le mercato. « J’ai déjà fait beaucoup de choses pour le club et j’aimerais aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais je n’exclus pas aussi le fait de rester. Je ne veux pas partir juste pour dire "je pars" », a-t-il expliqué mardi soir sur le plateau d’OLtv.

L’Atlético Madrid le tente

Clair dans ses propos et dans sa réflexion, Alexandre Lacazette ne veut pas se précipiter. « Oui, après faire un choix c’est déjà avoir des propositions. On verra ce qui se présente d’ici la fin du championnat et le début du mercato et on va réfléchir tranquillement », a-t-il ainsi poursuivi, avant d’être interrogé sur le club qui fait désormais figure de favori pour sa signature, l’Atlético Madrid. « C’est plaisant, ils ont des grands joueurs, il y a un grand entraîneur, un bon public, Antoine (Griezmann) qui est là-bas, donc oui », a-t-il confié. Voir un joueur confirmer son intérêt pour une nouvelle destination sur la chaîne officielle de son club formateur reste quelque chose d’assez rare cependant.

Le quotidien espagnol As n’a pas manqué l’information et relaie de nouveau que Lacazette fait figure de favori pour débarquer à l’Atlético Madrid lors du mercato, pour venir former un nouveau duo avec Antoine Griezmann. Il faudra cependant que le club rojiblanco fasse sauter l’interdiction de recrutement encore valable, et, en cas d’issue positive, parvienne à s’entendre avec Jean-Michel Aulas sur le montant de l’indemnité de transfert.